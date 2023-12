Ea este Patricia, eleva de 17 ani care salvează vieți! Este singura fată care lucrează pe autospeciala de stingere a ISU Dobrogea

Patricia este o adolescentă de 17 ani, care este voluntar la ISU Dobrogea. Când nu învață, salvează vieți alături de pompierii constănțeni, iar drumul ei în lumea eroilor a început în echipa SMURD.

Ea este Patricia, tânăra de 17 ani, elevă în clasa a 11-a, care în timpul liber salvează oameni. Adolescenta este voluntar la Inspectoratul pentru situații de urgență Dobrogea și în același timp este un exemplu pentru tinerii de vârsta ei, dar și pentru comunitate.

”Mie îmi place să ajut oameni și acest lucru m-a îndemnat să ajung aici. Îmi place foarte multtot ce este legat de a ajuta oamenii!”, spune ea.

Patricia este singura fată care lucrează pe autospeciala de stingere a ISU Dobrogea, alături de o întreagă echipă formată doar din bărbați.

Prima ei misiune pe autospeciala de stingere a fost în parcarea unui supermarket, unde o mașina a luat foc. La cei 17 ani, adolescenta a demonstrat o maturitate și o implicare remarcabile pentru vârsta ei.

”A fost primul meu incendiu, nu a fost foarte greu. Fiind primul meu incendiu, normal că mi-a plăcut. Eu sunt o fire foarte energică și îmi place să descopăr lucruri noi. De aceea am ales să vin și pe partea de stingere. Până acum am fost pe ambulanță și am zis că nu este imposibil, ca fată, sa ajung și pe stingere”.

Echipa Patriciei are doar cuvinte de laudă la adresa tinerei și consideră că este un model de urmat.

”Patricia este o fata curajoasă, dornică să învețe! Ne ajută la intervenții, orice am solicitat ne-a răspuns la solicitări. Este o fată curajoasă, deșteaptă, muncitoare”, spune plt. Adjutant Sorin Grecu, sef gardă intervenție și stingere ISU.

Visul adolescentei este să devină medic.

”Îmi doresc foarte mult să devin medic de urgență aici, la Constanța, și să dau o culoare Spitalului de Urgență. Și îmi doresc să profesez și pe elicopterul SMURD. Cred că această meserie mi se potrivește, pentru că lucrez cu oamenii”, mai spune ea.

Patricia este dovada că atunci când îți dorești să faci bine, nimic nu îţi poate sta in cale, iar povestea ei poate inspira şi alti tineri ca isi doresc să devină eroi în ţara lor.