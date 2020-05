Adevărul despre pastilele de slăbit. Simona Gherghe: Nu mai aveam poftă de mâncare, îmi era sete și mă durea capul îngrozitor. Puteam să fac oricând atac cerebral

Pastilele de slăbit reprezintă varianta multor tinere de a ajunge la silueta mult dorită. Multe branduri se laudă că poți scăpa de 7-10 kilograme în doar o săptămână. Se vând în farmacii, supermarketuri sau internet și au bugete uriașe pentru promovare.

Totuși, nu mulți știu cât de periculoase sunt și ce efecte dăunătoare pot avea asupra organismului.

Simona Gherghe, prezentă în platoul Antena 3, a povestit la Sinteza Zilei că, în urmă cu mulți ani, a cumpărat niște pastile de slăbit din farmacie, care au ajutat-o să slăbească 7 kilograme în doar o săptămână, dar care au adus-o în pragul de a face atac cerebral.

"Aș vrea să fac precizarea că e o poveste de acum mulți ani. Cu mintea de acum, mi-aș da două palme. Eu niciodată nu am fost un om supraponderal. M-am întors dintr-o vacanță și am simțit că mă îngrășasem puțin. Erau 2-3 kilograme în plus, aveam 52 de kilograme. Și am zis să văd ce pot face, mergeam la sală, făceam sport, mi-am dat interesul. Am ajuns într-o farmacie, nu cu scopul de a-mi cumpăra pastile pentru slăbit, dar sunt unele firme care cumpără inclusiv plasarea produselor lor în farmacii. Sunt vizile acolo, sub ochii cumpărătorului. Mi-au aruncat privirea spre acele pastile și am întrebat-o pe farmacistă ce e cu ele. Mi-a spus că au mai luat și alte cliente și că au fost foarte mulțumite, mi-a spus că sunt doar pe bază de plante. Faptul că eu le-am cumpărat dintr-o farmacie pentru mine a fost o garanție, m-am gândit că în farmacie nu îți intră orice produs.

Am luat acele pastile 10 zile. După o săptămână am slăbit 7 kilograme. Ajunsesem la 45 de kilograme. Stilista mea mi-a spus într-o zi să nu mai slăbesc pentru că nu mai încăpeam în nicio măsură, nici în XS.

Nu mai aveam poftă de mâncare, îmi era foarte sete și după vreo 4-5 zile au început niște dureri îngrozitoare de cap. Am crezut că o fi vreo migrenă, dar durerea nu ceda cu nimic, cu niciun medicament. Țin minte că dormeam și simțeam durerea în somn. Când pășeam, simțeam că-mi dă cineva cu un baros în tâmplă. Durerea de cap m-a ținut până m-am dus la spital. Mi-au luat tensiunea. Eu am o tensiune în jur de 11 cu 6. Se spune că e tensiune de aviator, deci foarte mică. Iar medicul care mi-a luat atunci tensiunea s-a speriat, aveam 16 cu 10. E mare chiar și pentru cineva care suferă de hipertensiune", a povestit Simona Gherghe.

Medicul i-a spus că putea să facă oricând un atac cerebral.

"Aceste pastile inofensive pe bază de plante mi-au dezechilibrat tot organismul. Urmările au fost foarte lungi, eu m-am chinuit vreo 6 luni să reușesc să-mi stabilizez tensiunea. Am luat aceleași medicamente pe care le ia tatăl meu, care e hipertensiv".

