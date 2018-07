Reduceri eMAG electrocasnice și electronice. Ce nu trebuie să ratezi azi

Cel mai mare magazin online, eMAG.ro, anunță oferte la mai multe categorii de electronice și electrocasnice. Iată câteva produse pe care să le cauți în lista de oferte de la eMAG.

Reducere laptop Dell Latitude E7470 cu procesor Intel Core i7-6600U 2.60 GHz, Skylake, 14", Full HD, 8GB, 512GB SSD, Microsoft Windows 10 Pro. Întreaga listă de reduceri eMAG laptopuri o găsiți - AICI.

Televizor LED Smart Philips, 139 cm,55PUS6162/12, 4K Ultra HD. Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG televizoare găsiți AICI.

Robot de bucatarie Electrolux EKM4600, 1000 W, 2 boluri inox 4.8 l + 2.9 l, 10 viteze. Puteti sa va bazati pe robotul de bucatarie Assistent si veti obtine rezultate exceptionale de fiecare data cand pregatiti o prajitura delicioasa, bateti albusul pentru bezea sau preparati aluatul pentru o paine proaspata. Acest mixer multifuntional este realizat in intregime din metal, fiind rezistent si va va fi alaturi pentru multi ani de acum incolo. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Robot de bucatarie Philips Viva Collection HR7761/00, 750 W, bol 1.5 l, blender 1 l, 2 viteze + Pulse. Spre deosebire de robotii de bucatarie mai ieftini, robotul de bucatarie de la Philips este proiectat pentru o asamblare usoara. Componentele acestuia se fixeaza cu un clic datorita designului cu forme compatibile al accesoriilor. Lista de reduceri eMAG roboți de bucătărie o găsiți - AICI.

Combina frigorifica Electrolux EN3854MOX, 357 l, Clasa A++, H 200 cm, Display, Touch control, Inox antiamprenta. Tehnologia TwinTech FrostFree de la Electrolux cu FreeStore garanteaza un nivel optim de umiditate in frigider. Alimentele isi pastreaza gustul si textura pentru mai mult timp datorita sistemelor independente de racire a aerului din frigider si din congelatorul fara gheata. Mai multe detalii și alte oferte și reduceri eMAG combine frigorifice găsiți AICI.

Masina de spalat rufe 6th Sence Whirlpool AWOC 70100, 1000 RPM, 7 kg, A++, Alb. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Masina de spalat rufe Samsung Eco Bubble AddWash WW70K5210WW/LE, 1200 RPM, 7 kg, Clasa A+++, Alb. Cu o singura atingere de buton, tehnologia Bubble Soak inlatura o varietate de pete dificile. Hainele sunt inmuiate bine in bule, astfel ca petele sunt inlaturate in mod eficient. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG mașini de spălat găsiți AICI.

Aspirator cu sac Dirt Devil Popster, 800 W, 1.5 L, Filtru Hepa, 2 accesorii, Galben. Aspiratorul Popster Limejuice are un design special al compartimentului pentru praf ce dispune de un profil unic cu striatii, care permite desfacerea uniforma a sacului, asigurand mentinerea performantei de aspirare, chiar si pe masura ce sacul se umple cu praf. Aspiratorul beneficiaza de motoare extrem de eficiente ce utilizeaza o cantitate redusa de energie. Mai multe reduceri eMAG aspiratoare găsiți - AICI.

Espressor manual Star-Light ESD-170SS, 15 Bar, 1.7 l, Dispozitiv spumare, Recipient detasabil lapte 0,5 l, Inox. Întreaga listă de reduceri eMAG espressoare găsiți - AICI.

Espressor Bosch Tassimo Vivy II TAS1402, 1300w, 3.3 bar, 0.7l , autocuratare si decalcifiere, capsule, Negru. Întreaga ofertă eMAG la espressoare și cafetiere o găsiți -AICI.

Cuptor incorporabil Arctic AROIC21100H, Electric, Sistem hidrolitic, 67 l, Clasa A, Inox. Un cuptor incorporabil electric, din inox, cu timer mecanic si sistem de curatare hidrolitic Aqua Drop Clean, ce permite o curatare usoara si rapida. Cele 4 functii de gatire il transforma intr-un aliat de incredere in bucatarie pentru cei ce doresc sa incerce zilnic ceva nou. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 NB, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Grill, Decongelare, Negru. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediul inconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG cuptoare încorporabile găsiți - AICI.

Plita incorporabila Whirlpool ACM 802/NE, Inductie, 4 Zone de gatit, Afisaj digital, 58 cm, Negru. Whirlpool prezinta noua modalitate revolutionara de gatit, care combina tehnologia pe inductie cu gatitul traditional pentru economii cu pana la 50% energie si timp, oferind si cele mai bune rezultate de pe piata. Mai multe detalii și alte reduceri eMAG plite găsiți - AICI.