Ianuarie, luna în care depresia afectează tot mai mulți oameni. Care e motivul și cum avem grijă de sănătatea noastră psihică

Specialiștii recomandă menținerea unei rutine clare. FOTO: Getty Images

După o lună decembrie plină de evenimente sociale, ianuarie poate părea mai „goală” din punctul de vedere al interacțiunilor. Multe persoane ajung să se izoleze fie din cauză că au revenit la muncă, fie din cauza vremii sau a lipsei banilor, bugetele fiind afectate în perioada Sărbătorilor. Iar acestea, dar şi alţi factori, pot duce la depresie. E o afecţiune ce poate fi recunoscută prin simptome precum oboseala persistentă, lipsa motivației și tristețea prelungită. De altfel, ziua de 20 ianuarie, cunoscută drept „Blue Monday”, este considerată cea mai tristă zi din an.

Depresia poate fi recunoscută după aproximativ două săptămâni în care stările de oboseală, tristețe, tulburările de somn, creşterea în greutate și lipsa de motivație încep să se instaleze.

Valentina Şimon, psiholog: „Dispoziție de tristețe, o tristețe care este persistentă și nu trece cu o vorbă bună și poate să trezească sentimente adânci de deznădejde și iritabilitate.”

Începutul de an este mereu unul dificil. Una dintre cauzele care ne-ar putea influenţa starea este reîntoarcerea la locul de muncă, spun specialiştii. Mai mult, starea de bine este influenţată şi de apropierea celei mai triste zi din an. În această situaţie se află Antonia, care spune că se simte lipsită de motivaţie.

Antonia: „Am început să mă simt din ce în ce mai stresată încă din perioada în care eram plecată cu prietenii în concediu la gândul că urmează să încep munca știind câtă treabă mă așteaptă. Am avut și stări de tristețe, pe care nu mi le puteam explica.”

Sfaturile specialiștilor

Specialiștii recomandă menținerea unei rutine clare, implicarea în activități recreative pentru a combate depresia, dar cel mai important lucru este autocunoaşterea.

Psiholog: „Fără autocunoaștere ne este greu să ne dăm seama de aspectele din care noi reacționăm la anumite situații. Autocunoașterea, dezvoltarea personală ajută și pe termen lung și pe termen scurt.”

Chiar și în fața celor mai dificile momente, precum întoarcerea la muncă sau „Blue Monday”, este important să ne acordăm timp pentru noi și să găsim sprijin în cei din jur.