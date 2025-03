“Boala săracilor” se întoarce în Europa. Care sunt simptomele și cum ne protejăm

Numărul cazurilor de tuberculoză pediatrică a crescut cu 10% în 2023 față de anul precedent. Foto: Getty Images

Tuberculoza, cunoscută drept „boala săracilor”, revine în Europa, înregistrând o creștere alarmantă a cazurilor, în special în rândul copiilor. Potrivit raportului de monitorizare a tuberculozei pe 2025, publicat de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), numărul cazurilor de tuberculoză pediatrică a crescut cu 10% în 2023 față de anul precedent, scrie ecdc.europa.eu.

În Uniunea Europeană și Spațiul Economic European (UE/SEE), copiii sub 15 ani reprezintă 4,3% dintre cazurile noi și recidivante de tuberculoză, marcând al treilea an consecutiv de creștere. Această tendință sugerează că transmiterea bolii este încă activă și că sunt necesare măsuri urgente pentru a preveni răspândirea acestei infecții periculoase. În plus, pentru unul din cinci copii diagnosticați cu TBC în UE/SEE, nu se cunoaște dacă tratamentul a fost finalizat, ceea ce poate duce la complicații severe și la apariția formelor rezistente la medicamente.

De ce este tuberculoza considerată „boala săracilor”

Tuberculoza afectează cu precădere persoanele care trăiesc în condiții precare. Locuințele supraaglomerate, slab ventilate și condițiile nesigure de muncă favorizează transmiterea bolii. Malnutriția, lipsa accesului la îngrijiri medicale și nivelul scăzut de educație sanitară sunt factori agravanți. De asemenea, persoanele vulnerabile social sunt mai expuse la alți factori de risc, precum fumatul, consumul de alcool și HIV, care slăbesc sistemul imunitar și cresc probabilitatea de a dezvolta tuberculoză activă, scrie who.int.

Simptomele tuberculozei și cum ne protejăm

Tuberculoza este o boală infecțioasă cauzată de bacteria Mycobacterium tuberculosis și afectează cel mai frecvent plămânii. Printre simptomele principale se numără:

Tuse persistentă timp de peste trei săptămâni

Dureri toracice

Scădere inexplicabilă în greutate

Transpirații nocturne

Oboseală excesivă

Febră

Pentru a preveni infecția, OMS recomandă vaccinarea cu BCG la nou-născuți, depistarea timpurie a cazurilor și respectarea tratamentului. Evitarea spațiilor aglomerate, menținerea unei igiene corespunzătoare și un stil de viață sănătos pot reduce riscul de îmbolnăvire.

În ciuda progreselor în diagnosticul și tratamentul tuberculozei, formele rezistente la medicamente rămân o amenințare majoră. În 2023, rata de succes a tratamentului pentru tuberculoza multidrog-rezistentă (MDR-TB) a fost de doar 56,3% în UE/SEE, mult sub ținta de 90% stabilită de OMS.

Experții avertizează că, fără acțiuni concrete și investiții în prevenție, tuberculoza ar putea continua să se răspândească, afectând tot mai multe persoane vulnerabile.