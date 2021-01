Schimbare de look pentru un om al străzii. Transformarea uimitoare făcută de un stilist celebru

Un aspect îngrijit este ''cartea de vizită'' cu care fiecare persoană ar trebui să se prezinte în societate.

În vremurile actuale şi dificile pe care le trăim, un stilist francez s-a gândit să facă o faptă bună.

Imaginile au devenit imediat virale.

Astfel, David Kodat, un cunoscut stilist francez, i-a oferit o tunsoare gratuită unui om al străzii care avea un păr lung, încurcat şi nespălat.

Celebrul stilist a explicat care este motivul pentru ajută oamenii nevoiaşi.

„Am avut o perioadă foarte grea, eu și familia mea, când eram mic. Am fost și fără adăpost. Nu am uitat niciodată acele momente. Fac parte dintr-o asociație de caritate și distribuim mâncare în fiecare duminică persoanelor fără adăpost și am avut ideea să le ofer serviciile mele. Coafarea persoanelor fără adăpost îmi permite să-mi țin capul pe umeri și să-mi amintesc prin ce am trecut'', a mărturisit David Kodat.

David a mai dezvăluit că nu a vrut niciodată să fie frizer. A făcut această meserie pentru că nu avea de ales.

„Nu eram prea bun la școală și tatăl meu m-a forțat să fac treaba asta, așa că am început foarte tânăr și apoi mi-a plăcut”.

Ceea ce iubește la slujba lui este flexibilitatea, dar şi varietatea pe care o are această meserie. Într-o zi coafează celebrități, iar în altă zi tunde părul celor nevoiași.

„Oricare ar fi profesia ta, cred că putem face bine în jurul nostru. Fie că ești frizer ca mine sau orice altceva, poți face bine. Trebuie doar să ne amintim să iubim oamenii”, a spus David Kodat.

Sursa: Boredpanda.com