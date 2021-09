Antena 3 › Life › Serghei Polunin, cel mai bun balerin al lumii, promoveaza România cu un clip filmat pe Transalpina: "A fost o experiență unică" Serghei Polunin, cel mai bun balerin al lumii, promoveaza România cu un clip filmat pe Transalpina: "A fost o experiență unică"

Serghei Polunin, cel mai bun balerin al lumii, promoveaza România într-un clip pe care l-a filmat in tara noastra. "The Road to Eternity" a fost realizat pe Transalpina, considerat cel mai impresionant traseu montan din Romania.