Sfaturi si trucuri pentru mai multa pasiune in dormitor

Factorii care pot sa dauneze pasiunii si dorintei sexuale intr-un cuplu pot sa varieze foarte mult, dar cu mici trucuri, metode si scenarii romantice se poate redresa situatia. Astazi o sa aflam care sunt sfaturile specialistilor pentru mai multa pasiune in dormitor si care este recuzita care te poate ajuta sa dai frau liber fanteziilor in cuplu.

Jucarii sexuale

Subiect tabu pentru multe persoane, jucariile sexuale sunt printre cele mai bine vandute produse in mediul online. Jucariile si accesoriile erotice le poti achizitiona de la un sex-shop online, fara sa-ti fie teama de ochii curiosilor sau de prejudecatile celor din jur. Exista o serie de jucarii sexuale pe care le poti utiliza in cuplu, pentru condimentarea vietii sexuale si pentru mai multa pasiune in cuplu.

Leaganul pentru sex, este potrivit pentru cei care experimenteaza des pozitii noi, inelul vibrator pentru penis este de ajutor pentru orgasme puternice ale ambilor parteneri, iar seturile BDSM te provoaca la scenarii lipsite de inhibitii.

Afrodisiace

Folosirea de afrodisiace este ideala pentru cuplurile unde dorinta sexuala este scazuta si au nevoie de un imbold pentru un preludiu mai intens si lung. Afrodisiacele sunt printre preferatele multor persoane in imbunatatirea performantei actiunii din sfera de dragoste si sex. Majoritatea afrodisiacelor sunt realizate din ingrediente naturale sau organice, putand fi utilizate pe termen lung, fara probleme. Parfumuri cu feromoni, lumanari parfumate, ulei de masaj afrodisiac si multe altele asteapta sa le descoperi.

Lenjerie intima sexy

Cel putin in cazul barbatilor se cunoaste faptul ca, stimularea vizuala joaca un rol esential in planul de dragoste si sex. In acest sens, femeile pot alege piese sau seturi de lenjerie intima erotica, pentru seri speciale in doi. De asemenea, poate sa fie un cadou perfect pentru iubita/sotie cu ocazia aniversarii relatiei sau de ziua indragostitilor. Corsete cu decupaje in zona sanilor, portjartiere, body-uri din plasa, bikini cu deschidere in zona intima, furouri din matase, si multe alte recomandari.

Creeaza atmosfera

In cele mai multe cazuri, pasiunea dintr-un cuplu este suprimata de rutina si oboseala data de sarcinile zilnice. Seara, niciunuia dintre parteneri nu le mai arde de romantism sau de nopti fierbinti, cand tot ce isi doresc este sa doarma. Insa, totul se poate schimba, cu un pic de efort. Alege o seara mai libera si aranjeaza dormitorul, in mod special, cu lumanari parfumate, petale de flori pe pat si pe jos, o lumina difuza, o muzica pe fundal care invita la visare si relaxare. Poti include in acest scenariu romantic o cina usoara si gustoasa, o costumatie erotica si dorinta de a avea parte de cea mai tare noapte din viata ta.

Simti ca a intervenit rutina in cuplu si pasiune se stinge? Ia atitudine si incearca una sau mai multe dintre sfaturile de mai sus. Indrazneste si gandeste dincolo de inhibitii in alegerea unei jucarii sexuale, da frau liber imaginatiei cu costumele si lenjeria intima erotica si nu uita ca atmosfera conteaza in cele mai multe planuri legate de dragoste si sex.