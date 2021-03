Sfaturi utile pentru a-ți ține bunurile de valoare în siguranță

Indiferent de semnificația acestora, dacă e una materială sau sentimentală, trebuie să te asiguri că nimeni nu va încerca să le sustragă, pentru că e posibil să nu le mai recuperezi niciodată. Drept urmare, iată câteva sfaturi utile care te vor ajuta să îți păstrezi bunurile intacte.

Nu depozita toate bunurile de valoare în același loc

Indiferent că au o valoare materială sau sentimentală, nu este indicat să depozitezi toate bunurile în același loc, pentru că paguba ar putea fi una considerabilă. De exemplu, dacă deții o sumă mare de bani pe care o ții în casă, în cazul unui incendiu sau al unui furt, e posibil să nu o mai recuperezi niciodată. De aceea, preferabil ar fi să găsești o soluție alternativă. Pe de altă parte, dacă ai mai multe obiecte de valoare în locuință, fiind singurul loc pe care îl consideri sigur, folosește un seif. Astfel, vei lua o măsură în plus de precauție, pentru că hoții vor ezita să plece cu seiful, mai ales din cauza greutății pe care o are.

Sistem de supraveghere și alarmă

Pe lângă bunuri de valoare, trebuie să te gândești și la siguranța familiei tale. De aceea, trebuie să te asiguri că locuința ta este păzită în mod corespunzător. Drept urmare, ca să știi tot ce mișcă în preajma casei tale și să ai parte de liniște, apelează la ajutorul unor camere de supraveghere , atât pentru interior, cât și pentru exterior. Acestea au rol de prevenire, în cazul în care hoții vor încerca să pătrundă pe proprietatea ta, iar în cazul în care îți vor fi sustrase bunuri, vei avea o dovadă clară pe care să o prezinți autorităților. În plus, ți-ar prinde bine și un videointerfon, pentru a oferi accesul în gospodăria ta doar persoanelor pe care le cunoști. De asemenea, instalează-ți și un sistem de alarmă, care să descurajeze răufăcătorii atunci când vor încerca să dea o spargere.

Nu îți etala averea

Discreția joacă un rol foarte important atunci când vrei să îți păstrezi bunurile de valoare în siguranță. Nu este indicat să te lauzi în stânga și în dreapta cu ceea ce deții, mai ales pe rețelele de socializare, unde oricine poate avea acces la ceea ce postezi și poate afla, de exemplu, unde locuiești, ce mașini deții sau când ești plecat. Cu cât te expui mai mult, cu atât cresc șansele să fii victima unui furt. În plus, nu oferi nici detalii verbale despre averea ta. Nu trebuie să știe nimeni ceea ce ai tu în casă, mai ales dacă ții sume mari de bani în locuință, bijuterii sau obiecte de artă. În plus, dacă foarte multă lume are acces la viața ta privată, există posibilitatea să speculeze acest aspect. De aceea, încearcă să fii rezervat cu privire la nivelul tău de trai.

Nu le oferi hoților oportunități

Ascunde foarte bine obiectele de valoare și fii precaut. De exemplu, dacă tragi pe dreapta pentru a merge la magazin, chiar și pentru câteva minute, asigură-te că ușile sunt blocate, iar alarma e setată. Nu îți lăsa portofelul, telefonul, geanta sau alte obiecte valoroase pe scaun ori pe banchetă, ci ascunde-le în torpedou. Răufăcătorii vor profita mereu de orice oportunitate care le iese în cale. La fel, dacă pleci de acasă, asigură-te că ai încuiat bine ușa și că ai închis ferestrele, mai ales dacă stai la casă.

Când vine vorba de bunuri de valoare, trebuie să iei anumite măsuri de prevenire și precauție pentru a le menține intacte, departe de ochii persoanelor răuvoitoare. Fii discret, nu le oferi hoților nicio oportunitate și investește în sisteme de securitate, precum camerele de supraveghere.

