„Fabulos. Epava e aproape intactă, ca și cum s-a întâmplat ieri”. Imagini incredibile cu nava Endurance la 100 de ani de la scufundare

La mai bine de un secol după ce s-a scufundat în apele înghețate ale Mării Weddell din Antarctica, incident care a forțat echipajul să se aventureze într-una dintre cele mai cunoscute misiuni de supraviețuire din istorie, au apărut noi imagini care dezvăluie starea remarcabilă de conservare a navei Endurance a lui Ernest Shackleton.

Renumita navă, care s-a scufundat în 1915 după ce a rămas blocată în gheață, a fost descoperită în 2022, la o adâncime de 3 km, scrie The Guardian.

Imaginile detaliate, compilate din mii de scanări 3D ale epavei, arată modificări minore sau degradări minime în ultima sută de ani, cârma și lemnul fiind conservate remarcabil în apele înghețate.

In 2022, a team of scientists made a groundbreaking discovery in the depths of the Weddell Sea: the Endurance, the long-lost ship of Antarctic explorer Sir Ernest Shackleton. Shackleton's ill-fated 1914-1917 Imperial Trans-Antarctic Expedition aimed to make the first land… pic.twitter.com/GHXF0p0vZ6 — Dr. M.F. Khan (@Dr_TheHistories) October 11, 2024

În plus, pe punte se văd mai multe farfurii, alături de o cizmă înaltă care i-ar fi aparținut lui Frank Wild, comandantul secund al lui Shackleton.

Poate cel mai remarcabil detaliu din imagini este un pistol de semnalizare, cu care a tras Frank Hurley, fotograful expeditiei, atunci cand Endurance s-a scufundat. Ulterior, el a descris momentul în jurnalul său.

This is the shipwreck of Sir Ernest Shackleton’s Endurance, which sank in the Weddell Sea off Antarctica in 1915. Shackleton & the crew survived her sinking and were rescued in 1916. The wreck wasn’t discovered until 2022, 106 years after sinking, 9,869 feet under the surface. pic.twitter.com/1Kit1CCvQa — Time Capsule Tales (@timecaptales) February 20, 2024

Imaginile cau fost compilate din 25.000 de scanări digitale cartografiate de roboții subacvatici când a fost descoperită epava. Pentru prima oară a fost folosită o nouă tehnologie laser și fotogrammetrică la această adâncime. Ele dezvăluie deteriorarea carenei și a catargelor cauzate de gheață, înainte de scufundarea navei, dar în mare parte, nava este nemodificată.

„Este absolut fabulos. Epava este aproape intactă, ca și cum s-a scufundat ieri”, a spus Nico Vincent, a cărei organizație Deep Ocean Search a dezvoltat tehnologia pentru scanări, împreună cu Voyis Imaging și Universitatea McGill.

Shackleton și echipajul său format din 27 de persoane au navigat în Antarctica la sfârșitul anului 1914. Aveau în plan să încerce pentru prima oară să traverseze continentul, dar au rămas blocați în gheață.

Explorer Shackleton’s lost ship Endurance as never seen before in 3D digital scan.



For the first time we can see the vessel, which sank in 1915 and lies 3,000m down at the bottom of the Weddell Sea, as if the murky water has been drained away.https://t.co/pHd1I6eZXc pic.twitter.com/BwBPgPRfcz — Ben John (@benjohn65) October 10, 2024

Luni de zile nu au putut face altceva decât să aștepte, ascultând cum lemnul navei se crăpa zdrobit de gheață. Nava s-a scufundat în noiembrie 1915.

Shackleton a fost fortat să-și conducă oamenii peste ghețuri, ajungând în cele din urmă pe micuța insulă Elephant, în largul peninsulei Antarctice. Când a devenit evident că nu puteau supraviețui acolo, el a condus un grup de cinci persoane într-o barcă mică într-o călătorie de 1.300 km prin marile agitate până în Georgia de Sud. Acolo, el și alți doi au traversat apoi ghețarii până să ajungă la o stație de vânătoare de balene aflată în cealaltă parte a insulei. Deși expediția a fost un eșec, toți membrii echipajului au supraviețuit.