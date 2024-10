FOTO Cum arătau în realitate mumiile, oamenii din Epoca de Piatră sau chiar Regele Tutankhamon? 30 de reconstrucții faciale uimitoare

Reconstrucții faciale. Capturi foto: Live Science

Oamenii din trecut au lăsat în urma lor o comoară de indicii despre viața lor - de la monumente uriașe la fragmente de obiecte personale, precum și oasele oamenilor înșiși. Dar cei care au lăsat aceste indicii sunt adesea un mister. Acum, datorită tehnicilor și tehnologiei științifice moderne, cercetătorii pot reconstitui cu acuratețe înfățișarea reală a acestor oameni, notează Live Science.

1. Femeie de Neanderthal cu craniul zdrobit

(FOTO: University of Cambridge; BBC Studios/Jamie Simonds)

Cercetătorii au reușit să creeze o reconstrucție a unei femei de Neanderthal, în ciuda faptului că în urmă cu aproximativ 75.000 de ani craniul ei a fost zdrobit în sute de bucăți. Cercetătorii au poreclit-o pe femeie Shanidar Z., pe baza rămășițelor sale descoperite în Peștera Shanidar din Kurdistanul irakian. O analiză a oaselor sale a arătat că femeia a murit probabil pe la 40 de ani și că ar fi avut o înălțime de aproximativ 1,5 m. Reconstituirea a fost prezentată în serialul Netflix „Secretele Neanderthalilor”.

2. Mumie egipteană antică găsită în interiorul unui liceu

(FOTO: Jennifer Mann)

Arheologii au fost surprinși să găsească mumia unei femei din Egiptul antic expusă în biblioteca unui liceu din New South Wales, Australia. Analiza ulterioară a rămășițelor a arătat că femeia ar fi avut între 50 și 60 de ani când a murit, iar petele de foiță de aur lipite de craniul ei sugerează că a trăit în perioada greco-romană a Egiptului (332 î.Hr. - 395 d.Hr.), când foița de aur era un ingredient obișnuit folosit în procesul de mumificare. O cercetare a înregistrărilor istorice a sugerat că mumia a fost donată școlii fie de un medic local, fie de un egiptolog local în 1915.

3. Împăratul chinez Wu

(FOTO: Pianpian Wei)

Cercetătorii au folosit ADN-ul pentru a crea o reconstrucție facială a împăratului chinez, care a condus dinastia Zhou de Nord din China până la moartea sa, la vârsta de 36 de ani, în 560 d.Hr. Experții au dezbătut mult timp motivul pentru care a murit la o vârstă atât de fragedă, iar o analiză genetică a arătat că a suferit un accident vascular cerebral. Diagnosticul a fost, de asemenea, confirmat de texte istorice care susțineau că avea afazie (o tulburare de limbaj), pleoape căzute și un mers anormal, care ar putea fi toate simptome ale unui accident vascular cerebral.

4. Zlatý kůň, cel mai bătrân om modern care a fost secvențiat genetic

(FOTO: Cícero Moraes)

În urmă cu mai bine de 70 de ani, arheologii au descoperit un craniu tăiat ascuns într-o peșteră din Cehia (Republica Cehă). Cercetătorii au folosit tomografii computerizate (CT) ale craniului pentru a-l reconstitui. Rezultatul este cel al unei femei cu un maxilar puternic și o cavitate cerebrală mai mare decât cea a oamenilor de astăzi. O analiză ADN a arătat că femeia ar fi trăit în urmă cu 45 000 de ani, iar genomul său conținea aproximativ 3% strămoși neanderthalieni, făcând-o parte dintr-o populație timpurie de oameni moderni care s-au împerecheat probabil cu neanderthalienii.

5. Un sclav crucificat din Britania romană

(FOTO: Impossible Factual)

În 2017, când arheologii au descoperit scheletul cu un cui bătut în călcâi în Anglia, și-au dat seama că ceea ce aveau în față era un fost sclav. O analiză ADN a concluzionat că bărbatul avea între 25 și 35 de ani când a murit acum aproximativ 1.700 de ani. Oasele picioarelor sale erau, de asemenea, anormal de subțiri, ceea ce a dat de înțeles că ar fi putut fi înlănțuit de un perete pentru o lungă perioadă de timp, ceea ce înseamnă că mișcarea sa a fost probabil restricționată.

6. „Juanita”, cunoscută și sub numele de „Fecioara de gheață”

(FOTO: Oscar Nilsson)

Arheologii au scanat rămășițele mumificate și înghețate ale unei tinere incașe, pe care le-au găsit pe vârful unui munte din Peru, și le-au împărtășit cu un expert criminalist care a creat o aproximare facială. Supranumită „Fecioara de gheață” și „Juanita” de către cercetători, reconstrucția cu aspect natural conține păr uman real și haine similare cu cele pe care le purta când a murit acum 500 de ani.

7. Femeie din Epoca Bronzului ghemuită în mormânt

(FOTO: Oscar Nilsson)

În 1997, arheologii din Scoția au descoperit scheletul unei femei din epoca bronzului, îngropată în poziție ghemuită într-un mormânt acoperit cu pietre. Deși se știu puține lucruri despre această femeie, pe care au poreclit-o „Upper Largie Woman” după locul unde a fost găsită, ei au lucrat cu un expert criminalist care a creat o reconstrucție facială folosind un craniu imprimat 3D și lut.

8. Pitic medieval din Polonia

(FOTO: Cícero Moraes et al.)

Când arheologii au revizuit o analiză 3D a rămășițelor scheletice ale unui bărbat medieval găsit în Polonia, au realizat că acesta avea două tipuri de nanism. Un artist criminalist a reușit să aducă la viață bărbatul, care ar fi trăit undeva între secolele IX și XI. Aproximarea finală arată un bărbat cu un cap mai mare decât în mod obișnuit, despre care cercetătorii au spus că este o caracteristică comună a persoanelor cu displazie scheletică, o tulburare genetică rară care provoacă dezvoltarea anormală a oaselor, articulațiilor și cartilajelor.

9. Băiat singuratic din era glaciară

(FOTO: Oscar Nilsson)

Descoperite în urmă cu mai bine de un secol, rămășițele vechi de 8.300 de ani ale lui Vistegutten, în norvegiană „băiatul din Viste”, au contribuit la reconstrucția 3D a corpului său, care este acum expusă la muzeul Hå Gamle Prestegard din sudul Norvegiei. Vistegutten avea aproximativ 15 ani când a murit, probabil de unul singur, într-o peșteră. O analiză a constatat că adolescentul suferea de scafocefalie, o afecțiune în care craniul său s-a sudat prea devreme.

10. Victima navei de război Vasa

(FOTO: Oscar Nilsson)

În 1628, o navă de război suedeză, cunoscută sub numele de Vasa, s-a scufundat în călătoria sa inaugurală. Printre victime s-a numărat și G, despre care cercetătorii moderni au crezut inițial că era un bărbat pe care l-au numit Gustav. În 2006, o reconstrucție facială 3D a arătat că Gustav avea 45 de ani, vârsta sa estimată la deces. Cu toate acestea, o analiză ADN recentă a arătat că G era de fapt o femeie. Cercetătorii au numit-o Gertrude, iar o nouă examinare a arătat că avea probabil între 25 și 30 de ani când a murit și avea ochi albaștri, păr blond și piele palidă. O reconstituire din 2023 o arată cu pălăria roșie pe care probabil o purta când nava de război s-a scufundat.

11. „Ava”, o femeie din Epoca Bronzului

O aproximare facială a unei femei din Epoca Bronzului (FOTO: Cícero Moraes)

Arheologii au folosit știința medico-legală pentru a aduna indicii despre această misterioasă femeie din epoca bronzului îngropată în Scoția, pe care au poreclit-o „Ava”. Prin analiza ADN, aceștia au stabilit că aceasta avea cel mai probabil ochi căprui, păr negru și un ten mai închis la culoare, în timp ce măsurătorile tibiei au arătat că era înaltă și avea aproximativ 1,71 metri. Folosind aceste date împreună cu scanări ale craniului de 3 800 de ani al lui Ava, artiștii au creat o aproximare facială a felului în care ar fi putut arăta.

12. Regele Tutankhamon

O imagine alăturată a unei aproximări faciale a regelui Tut. (FOTO: Cícero Moraes, et al)

De-a lungul anilor, au fost realizate mai multe aproximări faciale ale faraonului antic egiptean Tutankhamon, însă cea mai recentă versiune oferă o nouă perspectivă asupra trăsăturilor faciale unice ale personajului istoric. Cercetătorii au folosit scanări CT (tomografie computerizată), precum și radiografii ale craniului tânărului rege și, prin analiză, au stabilit că craniul său nu numai că era puțin mai lung decât media, dar că avea și un volum cerebral extrem de mare. De exemplu, un om obișnuit are un volum cerebral de aproximativ 1 234 de centimetri cubi, dar al lui Tut era de 87 de 1 432 de centimetri cubi.

13. Fata „de elită” din secolul al VII-lea

Adolescenta în vârstă de 16 ani a fost probabil convertită timpuriu la creștinism. (FOTO: Hew Morrison)

Misterul care înconjoară o fată de 16 ani, care a fost îngropată în Anglia într-un pat de lemn, purtând o cruce de aur încrustată cu rubine, a fost eludat de arheologi de la descoperirea sa în 2011. Dar acum, o nouă reconstrucție facială oferă o perspectivă asupra aspectului adolescentei anglo-saxone care s-a convertit la creștinism.

14. „Hobbitul”, o specie umană dispărută

Cercetătorii au folosit scanări digitale pentru a crea imaginea finală a hobbitului. (FOTO: Cícero Moraes)

În 2003, arheologii au descoperit într-o peșteră din Indonezia rămășițele unei persoane clasificate drept Homo floresiensis, o ramură mai mică a lui Homo erectus, un strămoș uman dispărut. Având doar 106 cm, ei au numit-o „hobbitul”. Pentru a realiza aproximarea facială, cercetătorii au folosit scanări ale craniului individului împreună cu cele ale oamenilor și cimpanzeilor din zilele noastre, toate acestea fiind deformate.

15. Femeia din Epoca de Piatră din Republica Cehă

O aproximare digitală a felului în care ar fi putut arăta femeia din Epoca de Piatră. (FOTO: Cicero Moraes/Jiri Sindelar/Karel Drbal)

Identificat inițial incorect ca fiind de sex masculin, un craniu găsit îngropat într-o peșteră din Mladeč, Republica Cehă, s-a dovedit a aparține unei femei de 17 ani din Epoca de Piatră, care a trăit în urmă cu aproximativ 31.000 de ani. Cercetătorii cred că aceasta a trăit în timpul unei părți a perioadei paleoliticului superior, cunoscută sub numele de Aurignacian, și este unul dintre cei mai vechi Homo sapiens descoperiți în Europa.

16. Femeie din Epoca Bronzului din Spania

Reconstrucția facială digitală a femeii din Epoca Bronzului care poartă o diademă. (FOTO: Copyright Joana Bruno/ASOME/Universitat Autònoma de Barcelona)

Arheologii de la Universitatea Autonomă din Barcelona au descoperit rămășițele unui bărbat și ale unei femei din Epoca Bronzului, care au fost îngropați împreună într-un vas ceramic în situl La Almoloya. Un ilustrator științific a creat o reconstrucție digitală a femeii folosind craniul parțial al femeii și bijuteriile - în special o diademă (coroană de argint) pentru a afla dimensiunile capului ei.

17. Femeie din Epoca de Piatră descoperită în Suedia

Se crede că această femeie neolitică a trăit în ceea ce este acum Suedia, în urmă cu aproximativ 4.000 de ani. (FOTO: Oscar Nilsson)

Rămășițele scheletice ale acestei femei neolitice în vârstă de aproximativ 20 de ani au fost găsite în timpul construcției unui drum în Lagmansören, Suedia. Un expert criminalist a petrecut peste 350 de ore creând asemănarea ei, bazând reconstrucția pe craniul scanat și pe ceea ce știm despre migrația în Scandinavia antică.

18. Boemia Epocii Bronzului

Folosind un craniu și rămășițe de ADN, a fost posibil să se creeze chipul unei femei care a trăit în Europa Centrală în urmă cu aproape 4.000 de ani. (FOTO: arhiva MZM)

Oasele acestei femei din Epoca Bronzului, despre care se crede că a trăit între 1880 î.Hr. și 1750 î.Hr., au fost găsite într-un cimitir de lângă satul Mikulovice din Boemia, Republica Cehă. Această femeie înstărită făcea parte din cultura Únětice, cunoscută pentru artefactele lor din metal, așa că nu a fost surprinzător faptul că a fost găsită îngropată cu cinci brățări din bronz, doi cercei din aur și un colier cu trei șnururi din mai mult de 400 de mărgele de chihlimbar.

19. Femeia din Penang din Noua Epocă de Piatră

Arheologii de la Universitatea Sains Malaysia au supranumit-o „femeia Penang” (FOTO: Universiti Sains Malaysia/Cicero Moraes)

Folosind o combinație de imagini 3D ale malaezienilor din zilele noastre și scanări CT (tomografie computerizată), cercetătorii au creat o aproximare virtuală a chipului acestei femei de 40 de ani care a trăit în perioada neolitică, sau Noua Epocă a Pietrei. Descoperită în timpul unei săpături la situl neolitic Guar Kepah din Penang, nord-vestul Malaeziei, datarea cu radiocarbon a scoicilor găsite lângă rămășițele „femeii din Penang” sugerează că aceasta a trăit în urmă cu aproximativ 5 700 de ani.

20. Femeie scoțiană medievală

Reconstrucția facială a unei femei din Scoția medievală, realizată cu ajutorul calculatoarelor. (FOTO: Chris Rynn)

Datorită științei și tehnologiei criminalistice din zilele noastre, cercetătorii au reușit să arunce o privire asupra vieții din Scoția medievală prin crearea unei reconstrucții a acestei femei medievale, care a fost unul dintre cele trei schelete găsite într-o criptă medievală din Scoția. Chris Rynn, antropologul criminalistic craniofacial care a realizat această reconstrucție facială veridică, a declarat că acesta a fost „cel mai simetric craniu” la care au lucrat vreodată.

21. Preot și episcop medievali scoțieni

Tehnologia 3D a fost utilizată pentru a crea reconstrucțiile faciale ale unui preot (stânga) și ale unui episcop (dreapta). (FOTO: Chris Rynn)

Rămășițele acestor doi bărbați au fost găsite în aceeași criptă medievală din Scoția ca și femeia anterioară. Pornind de la o scanare 3D a fiecărui craniu, Rynn a realizat aceste reconstrucții faciale incredibil de realiste ale preotului și episcopului, până la buza despicată.

22. Un tânăr de Neanderthal

Supranumită „Krijn”, reconstrucția facială a acestui Neanderthal a fost creată folosind doar o bucată de craniu. (FOTO: RMO)

În urmă cu aproximativ 70.000 de ani, acest tânăr om de Neanderthal cutreiera o zonă cunoscută sub numele de Doggerland, în largul coastelor Olandei. Folosind doar o bucată de craniu găsită pe fundul Mării Nordului, un artist paleo-antropolog a reușit să creeze acest bust al lui „Krijn”, până la tumoarea de deasupra sprâncenei drepte.

23. Trei egipteni antici

Cu ajutorul datelor ADN extrase din rămășițele lor, au fost create reconstrucții digitale care îi înfățișează pe acești bărbați la vârsta de 25 de ani. (FOTO: Parabon NanoLabs)

Chipurile a trei bărbați care au trăit cu peste 2 000 de ani în urmă în orașul egiptean antic Abusir el-Meleq sunt readuse la viață în această reconstrucție. Datele ADN au fost extrase din mumiile lor și utilizate într-un proces numit fenotipare ADN judiciară, care utilizează analiza genetică pentru a prezice forma trăsăturilor faciale și alte aspecte ale aspectului fizic al unei persoane. Aceste informații i-au ajutat pe oamenii de știință să-i reconstruiască pe cei trei bărbați la vârsta de 25 de ani.

24. Tatăl regelui Tut

Reconstrucția KV 55, considerat a fi faraonul Akhenaton. (FOTO: Centrul de cercetare FAPAB)

Acesta este chipul unui faraon - posibil Akhenaton, tatăl regelui Tut, care a domnit între 1353 î.Hr. și 1335 î.Hr. Adornamentele precum părul sau bijuteriile au fost omise în mod intenționat pentru a se pune accentul pe trăsăturile faciale ale individului. Reconstituirea se bazează pe rămășițele mumificate găsite în Valea Regilor.

25. Om din Epoca de Piatră

Acest bust este îmbrăcat în piele de mistreț, inspirat de maxilarele animalelor sălbatice găsite în apropiere. (FOTO: Oscar Nilsson)

Craniul acestui bărbat mezolitic, care a murit în urmă cu 8 000 de ani pe când avea 50 de ani, a fost găsit înfipt într-un țăruș pe fundul unui mic lac din ceea ce este acum Motala, o municipalitate din centrul-est al Suediei. Deși acest om a fost găsit fără maxilar, un artist criminalist a reușit să îl reconstruiască luând măsurători de la restul craniului.

26. „Vampir” din secolul al XVIII-lea

Localnicii au crezut că acest bărbat ar putea fi un vampir. (FOTO: Parabon Nanolabs, Virginia Commonwealth University)

Îngropate în Griswold, Connecticut, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, rămășițele acestui bărbat în vârstă de 55 de ani au fost găsite cu oasele femurului încrucișate peste piept - un semn care indica faptul că localnicii credeau că acest om era un vampir. Din punct de vedere istoric, oamenii credeau că cei care mureau de tuberculoză, precum acest bărbat, erau vampiri, dar, după cum puteți vedea, aici nu există colți.

27. Avgi, 18 ani, din Grecia

Sculptorul suedez Oscar Nilsson a reconstruit chipul unei femei în vârstă de 18 ani, supranumită Avgi, prin aplicarea mușchilor din lut și a „pielii” din silicon pe un craniu din plastic imprimat 3D, bazat pe scanări ale oaselor originale, vechi de 9.000 de ani. (FOTO: Oscar Nilsson)

Sculptorul suedez Oscar Nilsson a petrecut aproximativ 220 de ore recreând meticulos fiecare mușchi al feței lui Avgi. Nu se știu prea multe despre viața lui Avgi, în vârstă de 18 ani, doar că oasele ei au fost găsite într-o peșteră din Grecia centrală și au o vechime de aproximativ 9.000 de ani.

28. Copil egiptean

Reconstrucția facială 3D a băiatului alături de „portretul mumiei” sale. (FOTO: Nerlich AG, et al. PLOS One (2020); CC BY 4.0)

Oamenii de știință din Austria și Germania au vrut să afle cât de precise sunt „portretele mumiei” - imagini ale oamenilor aplicate pe partea din față a mumiei lor - așa că cercetătorii au scanat prin CT mumia unui băiat, care a fost găsită într-un cimitir din apropierea piramidei Hawara, la sud-vest de Cairo, Egipt. Folosind aceste informații și analizând radiografiile anterioare, ei au descoperit că imaginea digitală 3D pe care au creat-o arăta aproape exact ca pictura, cu singura diferență că băiatul care a trăit între anii 50 î.Hr. și 100 d.Hr. părea puțin mai în vârstă în portretul său. Portretele de mumii erau o tradiție populară printre unii egipteni în perioada greco-romană, din secolul I până în secolul III d.Hr.

29. Femeie „șaman” antică

În mormântul femeii așezate, aceasta purta o pelerină scurtă din pene, un colier din ardezie și o curea din 130 de dinți de animale. (FOTO: Gert Germeraad/Trelleborgs Museum)

Găsită printre alte înmormântări datate între 5.500 și 4.600 î.Hr., această femeie vânătoare-culegătoare a fost îngropată în poziție verticală într-un mormânt la Skateholm, un sit arheologic de pe coasta de sud a Suediei. Așezată pe un „tron” din coarne de cerb, femeia, care avea între 30 și 40 de ani, era bogat împodobită și se crede că a fost o persoană importantă.

30. Femeia de Neanderthal din Gibraltar

Rămășițele femeii de Neanderthal au fost găsite în Gibraltar. (FOTO: Royal Pavilion & Museums; Brighton & Hove)

Acest portret hiperrealist ne oferă o privire cu 40.000 de ani în trecut. Aici vedem chipul unei tinere femei de Neanderthal, care a fost un locuitor uman timpuriu al Gibraltarului. Femeia în vârstă de 20 de ani a fost îngropată cu un bebeluș mic sprijinit pe piept, un indiciu trist că a murit probabil la naștere în timpul neoliticului.