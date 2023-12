Lacrimile unei femei au un miros care poate produce schimbări în creierul bărbaților. Concluziile unui nou studiu

Noile studii ale cercetătorilor arată că lacrimile au un miros care ar putea produce schimbări în creierul bărbaților.

Sursa foto: Profimedia Images

Lacrimile omului conţin o substanţă care atenuează agresivitatea, potrivit cercetătorilor, care cred că picăturile ar fi putut evolua de-a lungul timpului pentru a proteja bebeluşii care plâng când li se face un rău.

Mirosirea lacrimilor emoţionale ale femeilor a redus agresivitatea masculină cu peste 40% în testele computerizate şi a determinat schimbări corespunzătoare în creier, deşi oamenii de ştiinţă care au realizat studiul cred că toate lacrimile umane ar avea un efect similar, relatează The Guardian.

”Reducerea agresivităţii a fost impresionantă pentru noi, pare reală”, a declarat Noam Sobel, profesor de neurobiologie la Weizmann Institute of Science din Israel. ”Indiferent ce se află în lacrimi, reduce efectiv agresivitatea”.

Charles Darwin a rămas nedumerit cu privire la rostul plânsului. Scriind în ”The Expression of Emotions in Man and Animals” (”Expresia emoţiilor la om şi animale”) în 1872, el a declarat că plânsul este ”fără scop, precum secreţia de lacrimi în urma unei lovituri în afara ochiului”.

Dar în cei 150 de ani care au trecut de atunci, cercetătorii au propus tot felul de roluri, de la semnalizarea vulnerabilităţii şi a neputinţei până la eliminarea bacteriilor din ochi.