Descoperirile care arată legătura dintre anxietatea socială și tractul intestinal. Cercetătorii au fost surprinși de rezultatele unui nou studiu

Cercetătorii au descoperit că anxietatea socială se regăsește în intestinul unei persoane, ceea ce ar putea duce la noi tratamente.

Sursa foto: Profimedia Images

Cercetătorii de la University College Cork din Irlanda au transplantat microbi intestinali de la un om cu această tulburare în șoareci, care au prezentat comportamente de fobie socială la 10 zile după implantare.

Echipa a constatat că subiecții animali aveau, de asemenea, niveluri reduse ale hormonului corticosteron, care este implicat în reglarea energiei, a reacțiilor imunitare și a răspunsurilor la stres.

Constatările, potrivit cercetătorilor, au sugerat că "axa microbiotă-intestin-creier este o țintă ideală pentru identificarea unor noi terapii pentru ameliorarea simptomelor" în ceea ce privește anxietatea socială la om.

Aceste rezultate se adaugă la un număr tot mai mare de cercetări care arată o legătură complexă între tractul intestinal și creier, sugerând că anxietatea, depresia, autismul și alte afecțiuni ale creierului ar putea fi tratate, cel puțin parțial, prin abordarea problemelor care încep în intestin.

Este important faptul că markerii sistemului imunitar au indicat faptul că șoarecii au avut un sistem imunitar perturbat după transplant, ceea ce sugerează că această așa-numită "axă intestin-creier" implică molecule inflamatorii care pot călători de la intestin la creier.

Acest studiu a fost o ramificație a unui experiment de cercetare existent, potrivit DCNews.

Legătura dintre microbii intestinali și anxietatea socială la oameni

Probele de microbi intestinali au fost prelevate de la persoane care s-au oferit voluntar pentru un studiu care urmărea relația dintre microbii intestinali și anxietatea socială la oameni.

Așa că, în timp ce aveau mostrele, au încercat ceva ciudat.

Oamenii de știință din spatele studiului au început cu 12 probe de microbiom - probe fecale - de la șase persoane cu un diagnostic oficial de tulburare de anxietate socială (SAD) și șase persoane fără anxietate socială.

Înainte de a putea fi incluși în studiu, toți participanții au trebuit să confirme că nu luau medicamente psihiatrice sau suplimente nutritive care le-ar putea afecta microbiomul.

Șoarecii au fost pregătiți pentru studiu prin hrănirea lor cu un amestec de patru medicamente antibiotice diferite timp de o săptămână, "pentru a epuiza microbiota rezidentă".

Cu alte cuvinte, li s-a făcut o curățare intestinală.

Mostrele donate de fiecare participant au fost împărțite în șase părți și implantate în șase șoareci diferiți, pentru un total de 72 de șoareci - 36 care au primit transplanturi de la persoane cu anxietate și 36 care au primit transplanturi de la persoane fără astfel de tulburare.

Oamenii de știință au implantat noul microbiom în intestinul fiecărui șoarece prin intermediul unui tub de hrănire timp de trei zile la rând, pentru a se asigura că noul microbiom se instalează.

La zece zile după ce au început tratamentul, șoarecii au fost supuși la o multitudine de teste pentru a examina o serie de funcții, inclusiv sociabilitatea, anxietatea generală, funcția intestinală, depresia și frica.

La majoritatea testelor, cele două grupuri de șoareci au avut performanțe similare.

Dar a existat un test la care grupul care a primit transplantul de la persoane cu anxietate a avut rezultate semnificativ mai slabe: un test de frică socială.

Hormonul dragostei, oxitocina, s-a redus la șoarecii cărora le-a fost "indusă" anxietatea socială

În acest experiment, oamenii de știință au indus frica la șoareci, frică declanșată de indicii sociali, și apoi au măsurat cât timp durează până când aceasta dispare.

Chiar dacă grupului de șoareci cu anxietate le-a luat mult mai mult timp pentru ca frica socială să se diminueze, nu a existat nicio diferență în ceea ce privește sociabilitatea între cele două grupuri.

Astfel, cercetătorii au concluzionat că ceea ce observau era versiunea șoarecelui de anxietate socială. Și la oameni, anxietatea socială poate exista chiar și atunci când o persoană are dorința de a fi sociabilă.

Testele efectuate asupra microbiomului șoarecilor au arătat că acesta era semnificativ diferit între cele două grupuri, confirmând faptul că cele două grupuri de persoane - cele cu și fără anxietate - aveau microbi intestinali semnificativ diferiți.

Acești șoareci au rămas sănătoși în rest, dar, pe lângă anxietatea socială nou descoperită, au prezentat și unele modificări unice în creierul lor.

Mai exact, a fost redus nivelul așa-numitului "hormon al dragostei", oxitocina, care este important pentru legătura dintre părinți și copii, precum și între indivizi, atât în mediul social, cât și în cel romantic.

În plus, atât amigdala medială, cât și cortexul prefrontal au avut o expresie scăzută a genelor legate de oxitocină lașoarecii cu transplanturi. Aceste zone ale creierului sunt implicate în frică și, respectiv, în personalitate.

Deci, în mod clar, modificările aduse microbiomului lor au declanșat unele diferențe semnificative în comportament.

Nu este complet clar cum o schimbare a dus la cealaltă, dar oamenii de știință bănuiesc că are legătură cu sistemul imunitar: Markerii de inflamație au fost crescuți la șoarecii cu anxietate , iar acești markeri pot traversa bariera hemato-encefalică.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, conform Daily Mail.