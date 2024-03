Patru astronauţi, trei americani şi un rus, se îndreaptă spre Staţia Spaţială Internaţională, unde vor sta şase luni

Patru astronauți, trei americani, Matthew Dominick, Michael Barratt și Jeanette Epps și un rus, Alexander Grebenkin, sunt transportați spre Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pentru a începe o misiune ştiinţifică de şase luni pe orbita Pământului, relatează ABC News și Reuters, citată de News.ro.

Cei patru membri ai echipajului ar urma să ajungă la staţia spaţială marţi dimineaţa, după un zbor de 16 ore, şi să se andocheze la laboratorul orbital aflat la 420 km deasupra Pământului.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi vedea mai multe imagini cu echipajul de astronauţi.

Dintre astronauții aflați în Crew-8, Michael Barratt este singurul care a vizitat deja Staţia Spaţială Internaţională (ISS).

În schimb, acesta va fi primul zbor în spaţiu pentru ceilalţi doi americani – Matthew Dominick şi Jeanette Epps, dar şi pentru cosmonautul rus Alexander Grebionkin. NASA şi agenţia spaţială rusă Roscosmos, care operează în comun ISS, au instituit un program de schimb de astronauţi, fiecare dintre ele trimiţând pe rând câte un membru al echipajului din cealaltă ţară.

We have liftoff! Three first-time fliers and a veteran are en route to the @Space_Station



Learn more about #Crew8 and their mission: https://t.co/CWKffPmm6M pic.twitter.com/GYBisbZmvv