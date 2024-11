A murit Paul Teal. Actorul, cunoscut pentru rolul din serialul „One Tree Hill”, avea 35 de ani

Actorul Paul Teal și logodnica lui, Emilia Torello. Sursa foto: Instagram/ Emilia Torello

Paul Teal, un actor de film și televiziune cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul pentru adolescenți „One Tree Hill”, a murit, potrivit unei declarații a agentului său Susan Tolar Walters. Avea 35 de ani.

Teal a murit vineri „după o luptă curajoasă cu cancerul”, se arată în declarația lui Walters, furnizată luni pentru CNN.

„Talentul său remarcabil, împreună cu spiritul său blând, a lăsat o amprentă de neșters asupra tuturor celor care am avut norocul să îl cunoaștem. Pierderea pe care o simțim în inimile noastre este incomensurabilă”, se adaugă în declarație.

„Ai fost luat prea devreme”

Logodnica lui Teal, Emilia Torello, a împărtășit și ea vestea morții sale, scriind într-o declarație postată duminică pe pagina sa de Instagram: „Ai fost luat prea devreme, într-o bătălie pe care ai dus-o cu curaj, fără greș. În timp ce o parte din mine a murit cu tine, promit să lupt pentru a găsi bucurie în viață la fel de greu cum ai luptat să trăiești în fiecare zi.”

„Lumea este norocoasă că a avut măcar un moment cu Paul Teal, iar eu sunt cea mai norocoasă persoană din ea, pentru că am ajuns să te numesc al meu. Te voi iubi pentru totdeauna”, a scris ea.

Teal este cunoscut pentru apariția în sezonul 7 al serialului de succes „One Tree Hill” în 2010. De asemenea, a avut un rol în thrillerul psihologic „Deep Water” din 2022, care i-a avut ca protagoniști pe Ben Affleck și Ana de Armas.

Bethany Joy Lenz, colega lui Teal din „One Tree Hill”, și-a amintit de el ca fiind „genul de tip care lumina o cameră fără să încerce” într-un mesaj postat pe pagina sa de Instagram.

„Era o plăcere să lucrezi cu el în orice mediu și era atât de generos”

Lenz a declarat că l-a întâlnit prima dată pe Teal în timp ce lucrau la producția muzicală „The Notebook” pe care a produs-o în 2006, în care Teal a jucat rolul principal Noah Calhoun, înainte de a se reîntâlni pe platoul de filmare al serialului „One Tree Hill” în 2010.

„Cu simțul său al umorului și dorința de a se cufunda pe deplin în orice personaj, Paul a fost perfect pentru acest rol. Era o plăcere să lucrezi cu el în orice mediu și era atât de generos”, a scris ea. „Era prea tânăr să moară. Mult prea tânăr. Sunt îndurerată. Paul, perioada ta aici a fost ca o poveste de dragoste de vară pentru toți cei care te-am cunoscut, mai ales dacă a fost doar pentru un sezon. Fierbinte, incitant, profund emoționant și de neuitat.

Teal a apărut în mai multe seriale TV, inclusiv „Good Behavior”, „Outer Banks” și „The Walking Dead: World Beyond”.

Cea mai recentă lucrare a sa a inclus roluri în „Descendants: The Rise of the Red” și «Lilly», ambele lansate în acest an.

El va apărea alături de Durmot Mulroney, Malin Akerman și Brittany Snow în viitorul serial thriller Starz „The Hunting Wives”, un rol pe care l-a filmat înainte de a muri. Serialul este programat să debuteze anul viitor.