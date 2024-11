Actorul James Van Der Beek, starul din „Dawson’s Creek", anunță că a fost diagnosticat cu cancer

Actorul James Van Der Beek, cunoscut pentru rolul din serialul

James Van Der Beek, în vârstă de 47 de ani, cunoscut pentru rolul său iconic din serialul de succes „Dawson's Creek", a dezvăluit într-un interviu emoționant că a fost diagnosticat cu cancer colorectal. Actorul le-a împărtășit fanilor săi că, în ciuda provocărilor, este optimist și se simte bine. Susținut de familia sa și în continuare implicat în proiecte de televiziune, Van Der Beek spune că face față acestei provocări cu speranță, aducând un mesaj de încurajare pentru cei care se confruntă cu probleme de sănătate.

„Am cancer colorectal, m-am confruntat în privat cu acest diagnostic şi am luat măsuri pentru a rezolva problema, cu sprijinul familiei mele incredibile", a declarat el pentru People.



"Există motive de optimism şi mă simt bine", a precizat vedeta.

„Este cancer... În fiecare an, aproximativ 2 miliarde de oameni din întreaga lume primesc acest diagnostic. Iar eu sunt unul dintre ei”, a început Van Der Beek. „Nu există un ghid despre cum să anunți astfel de lucruri, dar plănuisem să vorbesc pe larg despre asta cu revista People la un moment dat, pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a-mi spune povestea în proprii mei termeni. Însă planul a trebuit schimbat în această dimineață, când am aflat că un tabloid intenționa să dea publicității vestea.”

Explicând că „a gestionat acest lucru în privat până acum, urmând tratamente și acordând mai multă atenție sănătății mele generale ca niciodată”, actorul a continuat: „Sunt într-un loc bun și mă simt puternic. A fost o experiență intensă și voi povesti mai multe atunci când voi fi pregătit.”

Actorul din „Dawson’s Creek" spune cum a făcut faţă diagnosticului de cancer

Actorul din Connecticut a continuat să lucreze, apărând recent într-un episod din „Walker", un reboot al serialului de televiziune „Walker, Texas Ranger", pe reţeaua americană

The CW, şi va juca în „Sidelined: The QB And Me", un film original Tubi, care va fi lansat la 29 noiembrie.



El a declarat pentru People că a prioritizat timpul petrecut cu soţia sa, Kimberly Van Der Beek, şi cu cei şase copii ai lor, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn şi Jeremiah.

James Van Der Beek promovează ideea de conștientizare în ceea ce privește cancerul

James Van Der Beek urmează să apară într-o serie TV difuzată de Fox, intitulată "The Real Full Monty", bazată pe filmul britanic omonim din 1997, în care un grup de vedete masculine se dezbracă pentru sensibilizare, în scopul creşterii nivelului de conştientizare în ceea ce priveşte cancerul şi pentru cercetarea oncologică.

Cancerul colorectal poate apărea în rect sau colon şi este unul dintre cele mai frecvente tipuri de cancer în Regatul Unit, potrivit Cancer Research UK.