Regizorul noului serial Netflix despre viața lui Ayrton Senna: „Până în ziua de azi a rămas singurul erou din Formula 1”

Noul serial despre viața legendarului pilot brazilian Ayrton Senna va fi lansat pe 29 noiembrie, pe Netflix.

Un nou serial dedicat unuia dintre cei mai mari piloți din istoria Formulei 1 promite să adâncească înțelesurile vieții lui Ayrton Senna. Regizat de Vicente Amorim, acest proiect vine să aducă un omagiu unui erou al motorsportului, explorând nu doar carierea sa excepțională, dar și latura personală a legendarului pilot brazilian.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, Vicente Amorim a vorbit despre provocările și dificultățile întâmpinate pe parcursul realizării acestui serial, dar și despre motivația care l-a împins să își dedice întreaga carieră realizării unui astfel de proiect.

„Simt că m-am pregătit toată viața să fac acest serial. Este rezultatul a tot ceea ce am făcut până acum”, spune Amorim. Regizorul, un mare fan al Formulei 1 și al lui Ayrton Senna, își amintește cum a trăit cu pasiune și devotament fiecare succes și fiecare tragedie a pilotului brazilian.

„Eram un adolescent când a început să câștige, și un tânăr când a murit. Am fost cineva care credea că îl cunoștea foarte bine pe Senna”, adaugă el.

Aryton Senna, singurul erou din Formula 1?

„Cum se face că, deși sunt atâția piloți extraordinari în Formula 1, Formula 1 are până în ziua de azi un singur erou, iar acel erou este Ayrton Senna?”, se întreabă Amorim.

Răspunsul la această întrebare este cheia serialului pe care l-a regizat.

„De ce este Senna un erou? Asta am vrut să descoperim, și să prezentăm publicului o poveste care să răspundă acestei întrebări”, explică regizorul.

„Am făcut ani de cercetare. Și am vorbit cu alți piloți, am vorbit cu familia lui, am vorbit cu prietenele lui, iubitele lui, fosta lui soție, am vorbit cu oameni care erau mecanici care lucrau cu el, oameni din interiorul și din afara sportului. Am făcut multă documentare, am citit toate biografiile, am vizionat sute de ore de interviuri, am adunat material din toate sursele disponibile pentru a înțelege cine a fost cu adevărat Ayrton Senna", povestește regizorul.

Provocarea a fost uriașă: "A fost o muncă grea să găsim echilibrul între povestea unui pilot de geniu și revelațiile despre latura sa emoțională. Senna nu a fost doar un tehnician desăvârșit pe pistă, a fost mult mai mult decât atât", explică Amorim.

Latura necunoscută a lui Aryton Senna

„Am descoperit că era mult mai emoțional decât părea la prima vedere. Tot ce făcea, făcea din inimă. Chiar și felul în care își trăia relațiile, atât pe plan personal, cât și profesional, era profund influențat de sentimentele sale”, adaugă Amorim.

O altă provocare majoră a fost recrearea momentului tragic în care Senna și-a pierdut viața.

„Filmarea despre acel accident a fost foarte greu de realizat, din punct de vedere emoțional. Am filmat în Brazilia, cu o echipă braziliană, iar toată lumea a fost profund emoționată. A fost extrem de dificil să menținem echilibrul între a recrea tehnic acele momente și a nu lăsa emoția să ne copleșească", mărturisește regizorul.

„Acel moment a fost probabil cel mai greu de filmat, nu din punct de vedere tehnic, dar pentru noi toți a avut o semnificație personală uriașă.”

Serialul despre Ayrton Senna promite să fie mai mult decât un simplu documentar despre viața unui mare sportiv. „Am vrut să creăm o poveste captivantă, care să atingă inimile oamenilor din întreaga lume. Senna nu a fost doar un pilot extraordinar, ci și un om cu o viață complexă, marcată de emoție și sacrificii. Asta este esența pe care vrem să o arătăm publicului”, încheie Vicente Amorim.

Noul serial despre viața legendarului pilot brazilian Ayrton Senna va fi lansat pe 29 noiembrie, pe Netflix, iar așteptările fanilor Formulei 1 sunt deja foarte mari. Proiectul se axează pe cariera și rivalitatea intensă dintre Senna și Alain Prost. Gabriel Leone, îl joacă pe Ayrton Senna, și Matt Mella, îl interpretează pe Alain Prost.