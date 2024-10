Ce se știe până acum despre moartea lui Liam Payne, fostul membru One Direction. Filmul tragediei și raportul preliminar al autopsiei

Liam Payne, fostul membru al trupei One Direction, pe scenă, la un concert din 2015. Sursa foto: Getty Images

Liam Payne, fost membru al trupei One Direction, a murit miercuri la vârsta de 31 de ani, după ce a căzut de la etajul al treilea al hotelului CasaSur Palermo din Buenos Aires, Argentina, potrivit poliției. Circumstanțele exacte ale morții sale sunt în curs de investigare. Iată ce știe până în acest moment.

Apelul la numărul de urgență

Miercuri, personalul hotelului a solicitat asistență urgentă din partea poliției cu puțin timp înainte ca Payne să cadă, potrivit unui apel de urgență obținut de filiala locală Todo Noticias a CNN.

Poliția a declarat într-o declarație în cursul aceleiași zile că personalul s-a deplasat de urgență la hotel imediat după ora locală 17.00, ca răspuns la un apel de urgență care avertiza cu privire la un „bărbat agresiv care ar putea fi sub influența drogurilor sau a alcoolului”.

„Avem un oaspete care este copleșit de droguri și alcool”, a declarat managerul recepției la apel. „El sparge totul. Distruge tot în cameră.”

Managerul a spus că aveau nevoie de „cineva care să fie trimis urgent la noi”, deoarece personalul nu știa „dacă viața oaspetelui este în pericol”.

Personalul hotelului nu a putut intra în cameră, unde oaspetele era cazat „de două sau trei zile”, a declarat managerul la telefon.

Ancheta privind moartea lui Liam Payne

Joi, biroul procurorului public din Argentina a declarat într-o declarație că investighează cazul lui Payne și că „totul indică faptul că muzicianul era singur atunci când a avut loc căderea și că trecea printr-un fel de episod datorat abuzului de substanțe”.

Miercuri, poliția din Buenos Aires a declarat pentru The Associated Press că Payne „a sărit de la balconul camerei sale”, fără a preciza cum s-a ajuns la această concluzie sau dacă saltul a fost intenționat.

Contactat joi de CNN, Pablo Policicchio, directorul de comunicare al poliției din Buenos Aires, a refuzat să clarifice declarația furnizată AP și a trimis CNN la biroul procurorului pentru mai multe informații.

Rănile lui Payne sugerează că acesta ar fi putut să nu fie pe deplin conștient în momentul căderii, sugerează raportul procurorului. „Din cauza poziției în care a fost găsit cadavrul și a rănilor provocate de cădere, se presupune că Payne nu a adoptat o poziție reflexă pentru a se proteja și este posibil să fi căzut într-o stare de inconștiență semi sau totală'”, se arată în raport.

Ce arată raportul preliminar al autopsiei

Raportul procurorului a adăugat că în camera de hotel din Buenos Aires a lui Payne au fost confiscate o serie de substanțe care ar putea „indica o situație anterioară de consum de alcool și droguri”.

Fotografii din camera de hotel a lui Payne, publicate de poliția din Buenos Aires, arătau un televizor distrus.

În timp ce ancheta continuă, biroul procurorului a declarat că au fost luate declarațiile a cinci martori pentru a reconstitui ce s-a întâmplat în orele dinaintea morții lui Payne.

Procurorul însărcinat cu ancheta, Marcelo Roma, a confirmat că raportul preliminar al autopsiei a stabilit că moartea lui Payne s-a datorat unui „politraumatism” sau mai multor leziuni grave, precum și unei „hemoragii interne și externe” ca urmare a căzăturii. Autoritățile efectuează o autopsie.

Probleme cu sănătatea mintală

În ultimii ani, Payne a vorbit public despre faptul că se confrunta cu probleme de sănătate mintală și abuzul de substanțe.

El a reflectat asupra sentimentelor recurente de singurătate în emisiunea Sky 2019 „Ant Middleton & Liam Payne: Straight Talking”, spunând: „Există momente în care acel nivel de singurătate și oamenii care intră în tine în fiecare zi... din când în când, te întrebi, când se va termina asta?”

„Asta aproape că m-a ucis de câteva ori”, a adăugat el.

Payne a vorbit, de asemenea, în 2021 pe podcastul „The Diary of a CEO” despre confruntarea cu alcoolismul, spunând: „A fost o problemă” și a avut aspecte „foarte, foarte grave”.

„Mi se pare că atunci când eram în trupă, cel mai bun mod de a ne asigura din cauza cât de mare a devenit a fost doar să ne închidem în camerele noastre. Și, desigur, ce e în cameră? Minibar. Așa că, la un moment dat, m-am gândit, ei bine, am de gând să dau o petrecere - și asta a părut să continue de-a lungul multor ani din viața mea”, a adăugat el.

„Este o nebunie, dar era singurul mod în care puteai să-ți descarci frustrarea în timpul zilei”, a spus el.

Drumul către faimă

Payne s-a născut pe 29 august 1993, în orașul englez Wolverhampton și a studiat tehnologia muzicală la Colegiul City of Wolverhampton.

Încă locuia în zonă când a devenit celebru în cadrul emisiunii-concurs de televiziune britanice „The X Factor”. A apărut pentru prima dată în emisiune în 2008, la vârsta de 14 ani, revenind la audiție a doua oară doi ani mai târziu, la sfatul lui Simon Cowell.

A cucerit inimile fanilor tineri împreună cu Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik și Louis Tomlinson după ce au fost grupați împreună în cadrul emisiunii pentru a forma One Direction.

Pe măsură ce au acumulat o bază globală de fani „Directioners”, îndrăgita trupă de băieți a devenit prima care a avut primele sale patru albume debutând pe locul 1 în Billboard 200. Supranumit și 1D, grupul a vândut mai mult de 70 de milioane de discuri în întreaga lume înainte de a se destrăma în 2016.

Trupa a fost cunoscută pentru piese precum „What Makes You Beautiful”, „Best Song Ever”, „Story of My Life”, „Steal My Girl” și „Night Changes”, iar piesele solo ale lui Payne includ „Strip That Down (feat. Quavo)”, care a ajuns pe locul 10 în Billboard Hot 100, „Familiar” și „Bedroom Floor”. La începutul acestui an, el a lansat piesa „Teardrops”.

În urma lui Payne a rămas fiul său Bear, în vârstă de 7 ani, pe care l-a avut cu Cheryl Tweedy, fostă membră Girls Aloud și judecător „X Factor”.