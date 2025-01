O piesă a Tinei Turner, despre care se credea că a fost pierdută, a fost găsită, după 40 de ani

O piesă înregistrată pentru albumul de succes Private Dancer al Tinei Turner, considerată pierdută, a fost redescoperită și difuzată pentru prima dată pe BBC Radio 2.

Hot For You, Baby a fost înregistrată la Capitol Studios din Hollywood și destinată inițial să apară pe album. Totuși, a fost exclusă în favoarea unor hituri emblematice precum What’s Love Got To Do With It, Better Be Good To Me și piesa-titlu a albumului, scrie BBC.

Considerată dispărută, banda originală a fost redescoperită recent, în timp ce casa de discuri pregătea o ediție aniversară de 40 de ani a albumului Private Dancer.

Un rock energic, plin de acorduri de chitară îndrăznețe și o intensă utilizare a clopotului specific anilor ’80, Hot For You, Baby este un exemplu de stil soulful, aspru și dinamic, caracteristic Tinei Turner. Piesa a fost difuzată joi, la ora 08:50 GMT, în cadrul emisiunii Radio 2 Breakfast Show.

Produsă de John Grant, executivul care a orchestrat revenirea ei spectaculoasă în carieră, piesa a fost scrisă de muzicienii australieni George Young și Harry Vanda. Aceasta fusese înregistrată anterior de cântărețul scoțiano-australian John Paul Young, cunoscut pentru piesa disco Love Is In The Air, dar versiunea lui din 1979 a trecut neobservată.

Un album care a schimbat totul

Lansat în mai 1984, Private Dancer a marcat un moment crucial în cariera Tinei Turner. După ce a părăsit o căsnicie abuzivă cu Ike Turner la sfârșitul anilor ’70, Tina s-a trezit fără bani, trăind din bonuri de masă și susținând spectacole de cabaret pentru a-și plăti datoriile.

Industria muzicală o considerase pe Tina Turner o artistă a trecutului, dar în Anglia, unde muzica pop era puternic influențată de R&B-ul american, avea încă susținători influenți. În 1981, Rod Stewart a invitat-o să cânte alături de el în emisiunea Saturday Night Live, iar Rolling Stones au inclus-o în turneul lor american. În plus, David Bowie a declarat casei de discuri Capitol Records că Tina Turner este artista sa preferată.

Momentul decisiv a venit când artista a colaborat cu producătorii britanici Martyn Ware și Ian Craig Marsh, din trupa Heaven 17, pentru a înregistra o versiune synth-pop a hitului Ball of Confusion al formației The Temptations. Succesul piesei în Europa a convins Capitol să îi permită să înregistreze un album, deși bugetul alocat a fost extrem de redus, acoperind doar două săptămâni de studio.

Majoritatea pieselor incluse pe Private Dancer erau refuzuri ale altor artiști (inclusiv What’s Love Got To Do With It, respinsă de Cliff Richard și Bucks Fizz), dar Tina Turner a valorificat timpul limitat, înregistrând aproape toate piesele în Marea Britanie, cu cinci echipe diferite de producție.

Într-un moment în care scena britanică era dominată de new wave și curentul new romantics, Tina Turner a fost direcționată spre un stil diferit de soul-ul său incendiar de la începutul carierei. Cu toate acestea, vocea ei electrizantă s-a potrivit perfect cu noile ritmuri.

Criticii au aclamat albumul. În revista Rolling Stone, Debby Miller scria că Tina Turner „înțelege complet vibrația fiecărei piese”, iar New York Times a descris albumul ca fiind „o piatră de hotar, nu doar în cariera Tinei Turner, care înregistra de la sfârșitul anilor ’50, ci și în evoluția muzicii pop-soul”.

Albumul Private Dancer s-a vândut în peste 10 milioane de exemplare și a câștigat trei premii Grammy, inclusiv pentru What’s Love Got To Do With It la categoria înregistrarea anului.

Turner a susținut piesa în direct în timpul unei emisiuni TV, impresionând publicul cu vocea ei chiar și în timp ce lupta cu o răceală puternică. Turneul din 1984 alături de Lionel Richie a reamintit publicului de talentul ei unic, iar până în 1985, Tina Turner devenise una dintre cele mai mari vedete ale lumii, într-o epocă dominată de artiști de stadion precum Michael Jackson, Madonna și Prince.

Redescoperirea piesei Hot For You, Baby

Excluderea piesei Hot For You, Baby din tracklist-ul original al albumului este lesne de înțeles, deoarece sunetul ei pare mai puțin sofisticat în comparație cu materialele elegante incluse pe album. Totuși, fanii vor aprecia șansa de a o asculta pe Turner în plină formă.

Mark Goodier, care a prezentat piesa la Radio 2, a spus: „Să avem ceva nou de la Tina Turner este o adevărată bucurie pentru fanii din toate generațiile, o amintire a talentului ei unic. Am fost suficient de norocos să o intervievez și să o văd cântând live. Era o interpretă extraordinară și, în același timp, o femeie de o grație remarcabilă, fiecare notă fiind modelată de viața ei incredibilă.”

Piesa va fi lansată ca single și inclusă într-o ediție de lux a albumului Private Dancer, programată pentru lansare în martie. Colecția va include B-side-uri, remixuri, înregistrări live și un film cu concertul Tinei Turner din martie 1985, la NEC Arena din Birmingham, cu apariții speciale ale lui David Bowie și Bryan Adams.

Tina Turner a murit în 2023, la vârsta de 83 de ani. Nu a fost comunicată o cauză oficială a decesului, însă artista se confrunta cu o boală de rinichi, cancer intestinal și alte afecțiuni.