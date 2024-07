Românii sunt cei mai mari consumatori de alcool din Europa. Date șocante în raportul OMS: Româncele beau 500 de pahare de vin pe an

Pahare de vin, la o petrecere. Sursa foto: Getty Images

Românii sunt cei mai mari consumatori de alcool din Europa. Asta arată cele mai noi date ale Organizației Mondiale a Sănătății. Statisticile arată cum a ajuns ţara noastră să ocupe acest loc ruşinos.

Europenii sunt cei mai mari consumatori de băuturi alcoolice la nivel mondial, iar România este pe primul loc în topul european. Aceasta este concluzia ultimului raport al Organizației Mondiale a Sănătății.

Concret, în România se consumă alcool aproape dublu față de media internațională. Vorbim despre o medie de 13 l de alcool pur pe an, aproape dublu față de ce se întâmplă la nivel mondial și există o diferență majoră între femei și bărbați. Asta pentru că bărbații români consumă în medie 27,3 litri de alcool pur pe an, echivalentul a 1365 de halbe de bere, în timp ce femeile consumă 7,5 litri pe an, echivalentul a 500 de pahare de vin.

Totuși, această diferență se păstrează și la nivel european. Și asta pentru că la nivel european, bărbații consumă de aproximativ patru ori mai mult alcool pur decât femeile.

Primul loc în acest top este ocupat de România, iar pe ultimul loc se situează Turcia, în principiu datorită faptului că vorbim despre o țară musulmană, unde taxele sunt mari în ceea ce privește alcoolul și, de asemenea, există și anumite restricții.

Important de spus este că, la nivel european, alcoolul este o problemă majoră. Se estimează faptul că unul din 20 de europeni este dependent de alcool și, de altfel, alcoolul reprezintă una dintre cauzele principale de deces în Europa.