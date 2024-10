Ultima tendință în lumea modei? Halatul de baie. Rihanna și Angelina Jolie au pornit trendul chiar pe covorul roșu

La fel ca în cazul multor trenduri, Covid a jucat un rol în acest sens, izolarea normalizând hainele de casă. Sursă foto: Instagram (stânga), Profimedia Images (dreapta)

Odată cu scăderea temperaturilor, paltoanele sunt scoase din dulap. Dar anul acesta nu este vorba despre geci sau parka care concurează pentru premiile de modă. În schimb, halatul de baie - sau halatul de casă - iese din interior pentru a deveni o îmbrăcăminte de exterior aprobată de lumea fashion-ului.

Luna aceasta, Vogue a descris halatul de baie drept „haina sezonului”, după ce Angelina Jolie a fost fotografiată într-un halat pufos, de culoare neagră, la New York, iar Rihanna și Isabelle Huppert au fost văzute în ținute similare pe covorul roșu.

Dar Kylie Jenner, în vârstă de 27 de ani, liderul de facto al generației, a fost cea care a pus halatele de baie pe hartă, atunci când a purtat o piesă de culoare neagră, din catifea, în timpul Paris Fashion Week, în ianuarie.

Acesta nu este un look care se inspiră din rolul lui Jeff Bridges, „Dude”, într-o rochie de casă murdară, din filmul The Big Lebowski din 1998, notează The Guardian. Rochia de casă din 2024 este elegantă. Huppert a împerecheat-o pe a ei cu diamante De Beers.

Adoptarea halatului de baie ar putea fi văzută ca parte a unei tendințe mai largi de cooptare de către modă a articolelor văzute de obicei doar de cei mai apropiați și dragi. „Vara aceasta, pantalonii de pijama au fost un hit în rândul modei”, spune Matthew Velasco, scriitor de modă la revista W. „Este firesc ca ținutele de baie și hainele tip halat să-și facă loc în eter pe măsură ce temperaturile continuă să scadă.”

La fel ca în cazul multor trenduri, Covid a jucat un rol în acest sens, izolarea normalizând hainele de casă. „Într-o lume în care am fost blocați în casă timp de un an, oamenii s-au obișnuit să poarte haine confortabile”, spune Hannah Jackson, redactor de modă la Vogue. „Oamenii își dau seama că nu trebuie să sacrifice confortul pentru modă, iar aceasta este doar o exprimare mai obraznică a acestui lucru.”

Dacă halatul de baie ar putea părea un articol neobișnuit de purtat dincolo de o zi de stat în pat, Jackson susține că acesta se aliniază cu alte articole care fac parte de obicei din ținutele de zi. „Este practic o rochie înfășurată, doar că este construită din țesături mai casual”, spune ea. „Ca multe alte trenduri, este mai extrem pe celebrități. Nu prea îmi imaginez că oamenii își vor purta halatele de baie reale la evenimente formale, dar cred că ar putea inspira un interes pentru rochia wrap, doar că poate în iterații mai voluminoase, pufoase sau texturate.”

Opțiunile sunt deja disponibile la retaileri. Unele paltoane disponibile au aspectul halatelor, cu cordoane desfăcute în jurul taliei. Sau există opțiunea de a cumpăra o haină în acest sezon din secțiunea de îmbrăcăminte de noapte.