Un tată și-a lăsat fetița de 6 ani să doarmă afară singură, în fața unui magazin, ca să nu piardă rândul la coadă la cartonașe Pokémon

1 minut de citit Publicat la 12:11 09 Noi 2026 Modificat la 12:11 09 Noi 2026

John-Michael Dooley, stg, cartonaș Pokemon, dr. Sursa foto: Colaj Charleston County Sheriff's Office/ Getty Images

Un tată din Carolina de Sud a fost pus sub acuzare după ce și-ar fi lăsat fiica în vârstă de 6 ani să doarmă afară, în fața unui magazin Target, în toiul nopții, pentru a nu-și pierde locul la coadă pentru cumpărarea unui nou set de cartonașe de colecție Pokémon.

John-Michael Dooley, din Johns Island, a fost arestat vineri, 6 noiembrie, după ce poliția a intervenit în urma unor sesizări privind prezența unui copil nesupravegheat în fața unui magazin Target din Charleston, potrivit unui comunicat de presă al Departamentului de Poliție din Charleston (CPD), citat de publicația PEOPLE.

Polițiștii au ajuns la magazinul din cartierul West Ashley în jurul orei locale 2:30 dimineața, unde se adunase peste noapte o mulțime de clienți care sperau să cumpere produsele Pokémon recent lansate.

Martorii le-au spus polițiștilor că Dooley stătuse la coadă împreună cu fiica sa, înainte de a-i da copilului o pernă și o pătură și de a o lăsa să doarmă în fața magazinului, la un moment dat după ora 1:00 dimineața.

După ce a trecut aproximativ o oră, iar Dooley nu s-a întors, clienții îngrijorați au sunat la poliție, potrivit autorităților.

Când Dooley a revenit în cele din urmă la magazin, martorii le-au indicat polițiștilor persoana acestuia, iar agenții l-au arestat.

Tatăl și-a recunoscut fapta

În timpul unui interviu ulterior cu detectivii, poliția a declarat că Dooley a recunoscut că plecase acasă și își lăsase fiica nesupravegheată pentru a-și păstra locul la coadă.

Fetița de 6 ani nu a fost rănită și a fost plasată în custodie de protecție de urgență a Departamentului de Servicii Sociale din Carolina de Sud, potrivit comunicatului de presă al poliției.

Ulterior, Dooley a fost acuzat de comportament ilegal față de un minor și încarcerat la Centrul de Detenție Al Cannon.

Valoarea cauțiunii a fost stabilită la 40.000 de dolari, potrivit documentelor instanței din comitatul Charleston. Prima sa înfățișare în fața instanței este programată pentru 18 decembrie.

Nu se știe dacă Dooley beneficiază de reprezentare juridică pentru a comenta acuzațiile în numele său.

Departamentul de Servicii Sociale din Carolina de Sud și Departamentul de Poliție din Charleston nu au răspuns imediat solicitării de comentarii trimise de publicația PEOPLE sâmbătă, 7 noiembrie.

În cazul în care aveți cunoștință despre un caz de abuz asupra unui minor, puteți anunța acest lucru la Telefonul Copilului 116111, linia europeană de asistență pentru Copii.