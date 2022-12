Unul dintre cei mai bogați oameni din lume a decis să mănânce "ca un copil de 6 ani". Meniul miliardarului Warren Buffett

Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, în vârstă de 92 de ani, mărturisește că mănâncă asemenea unui copil de 6 ani: "Este categoria cu cea mai mică rată de mortalitate”.

Sursa foto: Pixabay

Micul dejun comandat de Warren Buffett, de la McDonald's, constă adesea în cârnați, ouă și McMuffins cu brânză.

Warren Buffett este o legendă vie. Aflat de mult timp pe podiumul celor mai bogați oameni din lume, el se numără printre cei mai de succes investitori în viață. El este, de asemenea, cel care a inventat Giving Pledge, angajamentul semnat și de prietenul său Bill Gates și de alți câțiva miliardari de a dona aproape întreaga lor avere în scopuri caritabile de-a lungul vieții.

The Insider scrie că magnatul de 92 de ani consumă în medie cel puțin 5 cutii de Coca Cola pe zi, de preferință Cherry Coke.

Micul dejun, comandat de la McDonald's, constă adesea în cârnați, ouă și McMuffins cu brânză (aproximativ 500 de calorii).

Un prânz tipic constă într-un hot-dog Dairy Queen cu brânză și chili și înghețată de căpșuni cu alune zdrobite (650 de calorii).

Cina poate fi paste cu pui de la un lanț de pizzerii (1.500 de calorii). De asemenea, se spune că îi place să înmoaie cartofii prăjiți în mousse de ciocolată.

Pentru Fortune, Buffett declara la un moment dat: "Am verificat tabelele și am constatat că cea mai mică rată de mortalitate este în rândul copiilor de 6 ani, așa că am decis să mănânc ca un copil de 6 ani".