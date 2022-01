Cum au reuşit să slăbească Amalia Năstase şi Anca Bejan | #atentieladieta

Au suferit din cauza kilogramelor în plus, însă acum se mândresc cu siluetele lor. Amalia Năstase şi Anca Bejan sunt doar două dintre vedetele care au reuşit să îşi schimbe stilul de viaţă.

"Eu am ajuns la 96 de kilograme la un mooment dat. Mă gândeam: gata, asta e, sunt una dintre femeile alea care au pierdut lupta cu kilogramele. Dar asta a durat o perioadă foarte scurtă pentru că am zis: Nu! Eu nu am pierdut nicio luptă până acum şi nu o s-o pierd pe asta. Ce? E mai puternic frigiderul ăla decât mine? Şi până la urmă am început cura de slăbire, am început să mănânc cum trebuie.

Nu am vrut să ajung la 100 de kilograme. Dacă trec de 100 s-a terminat", a explicat Amalia Năstase.

Amalia a slăbit cu ajutorul şi sub supravegherea unui medic. A respectat toate indicaţiile şi s-a ţinut de regimul prescris.

"Am fost foarte bucuroasă când am descoperit dieta pe care o ţin acum şi care este o dietă care imită postul. Se numeşte Prolon şi este făcută în America. Este studiată de 20 de ani şi este o dietă care imită postul negru. Este calculat în aşa fel încât să fie la limita de dedesuptul limitei de la care organismul simte că mănâncă", a declarat Amalia Năstase.

Şi medicii şi pacienţii spun că cel mai important în lupta cu kilogramele este să ai voinţă. Regimul contează, mişcarea contează, dar nimic nu dă rezultate fără voinţă şi perseverenţă.

"În primul rând mi-am arătat mie. Sunt nişte limite pe care nu ştiam că le pot depăşi şi mă bucur cel mai mult că mi-am dovedit mie că pot să îmi depăşesc aceste limite şi apoi şi celor care aveau o problemă în viaţă că m-am ingrăşat eu. Îmi aduc aminte de ziarele care scriau că Amalia Năstase a pierdut lupta cu kilogramele şi e un fel de bullying dinasta public care nu-ţi face bine", a precizat Amalia Năstase.

Spectaculos a slăbit şi Anca Bejan. După ce a realizat că nu este pe drumul cel bun, a luat decizia să remedieze situaţia şi a reuşit să scape de mai mult de 40 de kilograme.

"După ce mi-am dat seama, de fapt nu acela a fost declicul, după ce mi-am dat seama că sunt pe o pantă ascendenă şi cu o viteză mare în jos, nu acela a fost momentul când am zis stop, ci cred că atunci când chiar am ajuns la fundul prăpastiei. A fost un moment chiar dificil. Mi-am dat seama că nu ştiu ce aş putea să fac şi de unde să o apuc", a povestit Anca Bejan.

Şi Anca a apelat la un medic nutriţionist. Şansele să slăbească fără ajutorul unui specialist erau puţine, mai ales că întregul proces se anunţa a fi unul lung şi greoi.

"Am început eu să intru la o dietă dinasta pe care toată lumea o aplică când trebuie să mai slăbească. Sălăţele, mai puţin la masă, dar mă frustram şi slăbeam cu o viteză foarte mică. Ceva ce nu credeam că pot să suport la ce surplus mare de greutate aveam. Era clar că eu trebuia să mă chinuiesc mult aşa şi nu aveam, nu eram pregătită să pot să suport să trăiesc toată viaţa cu salate.

Am fost la un medic nutriţionist când aveam 120 de kg şi mi-a spus să încep să mănânc zi de zi la aceleaşi ore. Eu chiar am făcut asta", a explicat Anca Bejan.

În doi ani a reuşit să revină la greutatea de la care pornise, 60 de kg. A şi scris o carte despre drumul acesta.

"Menţinutul asta e o poveste mai complicată decât. De ce? Pentru că te trage inapoi stilul ala de viaţă. Nu e ceva ce ai închis şi gata. E un capitol şi e aşa ca un demon. Nu ai ce face. Din când în când te mai duci pe acolo. E o luptă permanentă.

Este foarte simplu. Trebuie doar să te apuci şi evident să nu te laşi. Acest nu te laşi nu e atât de greu pentru că vor mai fi zile în care te laşi. Acest nu te laşi e o poveste de lungă durată. Nu e o poveste că nu mă las niciodată. Ba da, mai sunt zile când te laşi şi nu este nicio problemă. Dar a doua zi o iei de la capăt", a declarat Anca Bejan.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal