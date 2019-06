DIETĂ. Ce să mănânci ca să slăbești rapid și sigur. Alimentele astea au puține calorii

DIETĂ. Incercam mereu sa consumam alimente mai bogate in nutrienti, insa de putine ori reusim sa face acest lucru in mod corect. De aceea, trebuie sa invatam care alimente sunt bogate in minerale, vitamine si antioxidanti.

DIETĂ. Trebuie sa consumi alimente mai bogate in nutrienti si mai sarace in calorii.

DIETĂ. 1. Ceapa - Contine 40 de calorii la suta de grame si este bogata in flavonoide.

DIETĂ. 2. Castaveti - Sunt plini de apa, deci iti hidrateaza corpul. Contin 16 calorii la suta de grame.

DIETĂ. 3. Telina - Contine multa apa si 16 calorii la suta de grame

Continuarea AICI.