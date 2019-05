DIETĂ. Ce trebuie să mănânci la micul dejun ca să slăbești mai repede. Include aceste alimente în dieta ta

DIETĂ. Daca iti doresti sa slabesti, include aceste alimente in dieta. Vei slabi mai repede pentru ca vei avea o senzatie de satietate si mai mult, sunt si pline de vitamine.

DIETĂ Oua – Pentru ca sunt pline de proteine, iti vor da o senzatie de satietate pentru mai mult timp. Asa ca vei consuma mai putine calorii per total. Poti manca doua oua dimineata, o data la doua zile.

DIETĂ Grapefruit – Este sarac in calorii si plin de vitamina C. Se pare insa ca topeste grasimile si te ajuta sa slabesti. Poti sa-l combini cu o mana de seminte de rodie si o mana de nuci sau sa-l storci si sa-l bei sub forma de suc.

Continuarea AICI.