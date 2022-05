Dieta săptămânii, cu Lygia Alexandrescu. Dieta cu căpşune

In plus iata cateva motive care ar trebui sa ne stimuleze apetitul pentru fructele de sezon: reprezinta cel mai natural desert, contine o mare cantitate de apa de care organismul are atata nevoie, sunt bogate in fibre, stimuleaza memoria, nu contin LDL (colesterol rau), mentin rezerva alcalina a organismului si nu in ultimul rand iti dau o stare de bine general dupa ce le consumi.

Căpșunele, ca și alte fructe de pădure, sunt bogate în vitamine, minerale, fibre și flavonoizi cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Ca parte a unei diete echilibrate, ele pot ajuta la prevenirea a numeroase simptome; constipatie, inflamatie, pofta de dulce, etc. Ele contin si multa apa, zaharuri, vitamina A si K si complex de vitamine B, minerale si flavonoide care protejeaza celula de atacul radicalilor liberi. Sunt dulci si parfumate si au actiune diuretica, laxative, antianemianta si ajuta la reducerea nivelului de colesterol seric.

Conținutul de nutrienți a 100 de grame de căpșune crude este: Calorii: 33 Apă: 91% Proteine: 0,7 grame Carbohidrați: 7,7 grame Zahăr: 4,9 grame Fibre: 2 grame Grăsimi: 0,3 grame.

Studiile sugerează că printr-un consum constant căpșunele promovează sinteza a doi hormoni importanți - adiponectina și leptina. Acești hormoni ajută procesul de lipoliza/ardere de grăsimi și îmbunătățesc viteza metabolismului. Sărace în calorii și cu indice glicemic redus, 100 de grame de căpșune conțin doar 33 de calorii, ceea ce le face sa fie cele mai preferate fructe recomandate in dietele de scadere in greutate astfel:

Ca mic dejun in amestec cu fugi integrali de ovaz;

Ca gustare intre mese (portii de max 300 g)

Ca piure inghetat cu zahar de mesteacan in forme de folosit in congelator

Atentie insa la consumul de capsunele pentru ca sunt fructe alergene!

Un alt dezavantaj a căpșunelor este că pot conține mari cantitati de reziduuri de pesticide. În fiecare an, Environmental Working Group (EWG) produce o listă de fructe și legume cu cele mai mari niveluri de reziduuri de pesticide, cunoscută sub numele de „Dirty Dozen”. Căpșunile ocupă adesea locul înalt pe această listă. Având în vedere acest lucru, EWG sugerează cumpărarea de căpșuni organice pentru a ajuta la reducerea riscului de expunere la pesticide.