Dieta săptămânii cu Lygia Alexandrescu. Fibrele alimentare

Fibrele alimentare fac parte din marea categorie a glucidelor, dar au o particularitate interesanta: fibrele alimentare nu se digera de catre organismul omului. Ele par sa fie pur si simplu un balast care se elimina odata cu celelalte reziduri rezultate in urma procesului de digestie si fermentatie din intestin.

Fibrele sunt deci, esentiale pentru buna functionare a tubului digestiv si chiar a altor functii ale organismului pentru ca o alimentatie saraca in fibre alimentare ar putea conduce la: constipatie, diverticuloza, hemoroizi, cancerul de colon si rect, boala coronariana, diabetul zaharat, etc.

Alimentatia saraca in fibre are ca urmare nu numai cresterea consistentei continutului intestinal, dar si o scadere marcata a vitezei de eliminare. Bolul fecal va stagna mult mai mult timp in intestin.

Scaderea tranzitului intestinal va prelungi durata de contact a diferitelor substante toxice si cancerigene cu mucoasa intestinului ducand astfel la o crestere a riscului pentru aparitia cancerului la acest nivel.

Multe studii arata ca persoanele care consuma mai frecvent varza, conopida, ceapa, salata verde, castraveti precum si alte vegetale cu continut semnificativ de fibre alimentare, au un risc mai scazut pentru cancerul de intestin gros si rect, decat persoanele care consuma mai rar aceste alimente.

Fibrele alimentare au proprietatea de a reduce semnificativ cantitatea de colesterol absorbita din intestin si astfel o alimentatie bogata in fibre alimentare ofera o protectie importanta fata de cresterea nepermisa a colesterolului sanguin, respectiv fata de boala coronariana.

Insuficientei fibrelor din alimentatia noastra apare uneori pentru ca alimentatia noastra este compusa in principal din produse de origine animala si din produse de origine vegetala rafinate. Carnea, laptele, ouale, branzeturile NU contin fibre. Painea si cerealele, ar putea in mod normal sa fie o sursa importanta de fibre alimentare, cu o conditie: cerealele sa fie utilizate integral.

Problema este ca faina din care se prepara painea noastra este faina alba. Orezul consumat de noi este de regula decorticat. Fibrele, pretioasele fibre, sunt separate, indepartate iar consecintele nu intarzie sa apara.

Asadar, e important sa consumam zilnic fructe, zarzavaturi, legume, cat mai variate si doar de sezon si sa introducem in alimentatie painea integrala, cerealele integrale si preparatele obtinute din cereale nerafinate.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal