Nimeni de pe întreagă planetă nu arată așa de uimitor că Halle Berry la 51 de ani. Chiar dacă actrița a făcut destul de clar pe Instagram faptul că muncește din greu pentru corpul ei, ea a împărtășit un secret de frumusețe mai bizar: supa de oase.

"Poți să faci asta foarte simplu, te duci la măcelar și iei toate oasele pe care el vrea să le arunce pe gratis", a declarat vedeta pentru Extra, într-un interviu luni. "Luați oasele, le firbeți timp de 24 de ore... și beți supa. Este atât de plină de colagen încât este greu de crezut”.

Halle nu este singură fană a supei de oase, această rețetă a strâns foarte mulți fani în ultimii ani și pe motive foarte bune. Are doar câteva calorii, vitamina D din belșug și multe alte substanțe nutritive bune pentru organism. În plus, are o cantitate impresionantă de nouă grame de proteine pe cană, potrivit USDA.

De asemenea, are doar 1 gram de carbohidrați pe porție, deci este ideală pentru dietele scăzute în carbohidrați.

Sursă: Womens Health