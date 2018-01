(P) Afla cum poti scapa de proteza! Dinti ficsi in doar 24 de ore, cu implantul dentar Sky Fast&Fixed

Dintii reprezinta una dintre cele mai importante parti al organismului uman. Cu ajutorul acestora mestecam alimentele, vorbim corect si zambim. De aceea, integritatea danturii este fundamentala, atat din punct de vedere functional, cat si estetic! Dar ce te faci daca te confrunti cu lipsa mai multor dinti, cum ar fi o intreaga arcada?

Apelezi la revolutionarul tratament cu implant dentar Sky Fast&Fixed, menit sa te scape de protezele mobile incomode si ineficiente! Spre deosebire de solutiile clasice, aceasta tehnica de implantare iti ofera dinti ficsi, beneficiind de o restaurare completa a danturii. Astfel iti vei recapata zambetul perfect si te vei bucura de o dantura cu adevarat functionala. Totul, intr-o singura zi!

Asadar, tratamentul cu implant dentar Sky Fast&Fixed este o procedura complexa ce se desfasoara intr-o singura interventie, avand multiple avantaje:

1. In primul rand, nu vei mai fi nevoit sa porti proteza dentara niciodata! Rata de succes a osteointegrarii implantului dentar Sky Fast&Fixed este de 100%. In plus, orice pacient poate beneficia de un asemenea tratament, indiferent de gravitatea cazului. Daca osul nativ al acestuia este afectat, se recurge la o interventie suplimentara de aditie osoasa.

2. In al doilea rand, apeland la un tratament cu implant dentar Sky Fast&Fixed vei economisi resurse pretioase pentru tine, precum timp, energie sau chiar bani! Vei beneficia de o desfasurare rapida a intregii proceduri, intr-o singura sedinta. Mai mult, vei sti inca de la bun inceput care este planul de tratament si care sunt costurile aferente. La Clinicile Dr. Leahu te bucuri de servicii de implantologie de inalta calitate – la standarde internationale, dar preturi mult mai mici decat in alte tari.

3. In al treilea rand, trebuie sa stii ca toate materialele folosite la fabricarea si inserarea unui implant dentar Sky Fast&Fixed de calitate germana sunt biocompatibile. Astfel, nu exista riscul complicatiilor post-operatorii, iar recuperarea va fi mult mai sigura si usoara. Pe deasupra, datorita tehnologiei de ultima generatie, intreaga operatie se va desfasura fara durere!

4. Nu in ultimul rand, vei avea parte de o garantie pe termen lung a lucrarii, chiar si pe viata! Te vei bucura de confort maxim, deoarece implantul dentar Sky Fast&Fixed se comporta asemenea dintilor naturali.

In concluzie, apeleaza la un tratament cu implant dentar Sky Fast&Fixed daca:

- esti purtator de proteza dentara si vrei sa scapi de ea;

- ti-ai pierdut toti dintii si iti doresti o lucrare fixa, estetica si perfect functionala;

- te afli in imposibilitatea de a mai sustine o lucrare fixa pe proteze dentare, din cauza dintilor irecuperabili;

- ai nevoie de interventii laborioase, pe care iti doresti sa le efectuezi cat mai repede.

Pierderea tuturor dintilor este considerata, de catre cei mai multi pacienti, un handicap! Proteza dentara este incomoda si ineficienta, dar tehnica de implant dentar Sky Fast&Fixed iti poate reda zambetul perfect si o dantura functionala in adevaratul sens al cuvantului. Afla mai multe detalii in Clinicile Dr. Leahu! Programeaza-te acum si scapa de proteza in cel mai scurt timp!