SONDAJ. Românii vor pedepse aspre pentru cei care consumă droguri. Psihologii avertizează că nu este o soluție: „E o boală cronică”

Un sondaj realizat de CIRA, la comanda Antena 3 CNN, arată că 74% dintre români consideră că e nevoie de pedepse severe pentru cei care consumă sau fac trafic de droguri ilegale. Un procent ridicat consideră, de altfel, și că furnizarea de medicamente pentru victimele consumului de droguri ar putea ajuta semnificativ.

„Dependența e o boală cronică”

„Problema dependenței este una foarte complexă și necesită o echipă întreagă în jurul persoanei afectate, de la familie, la grupul de prieteni și societatea în care trăim și instituțiile statului, care sperăm să se implice din ce în ce mai mult. În primul rând, trebuie să înțelegem că dependența este o boală cronică, inclusiv structura chimică a creierului se schimbă atunci când avem de-a face cu o dependență și atunci trebuie tratată ca o boală, ca o tulburare. Nu este vorba despre o persoană care nu are voință, nu este vorba despre o persoană care ia decizii proaste, ci este o persoană care nu poate controla acest impuls și are nevoie de suportul nostru, al tuturor, pentru acest lucru. Este o persoană care nu poate lua decizii sănătoase pentru ea. Toate ariile din viața sa ușor-ușor sunt afectate. Tocmai de aceea, pentru familie este foarte greu să ia parte la această stare și să se confrunte cu neputința lor”, a explicat Oana Mihalcea, psiholog, la Antena 3 CNN.

Psihologul spune că și membrii familiei au nevoie de sprijin în aceste cazuri.

„E important să înțelegem că este o tulburare și că să nu o luăm personal, că nu este în puterea persoanei respective. Dar și noi, membrii familiei, avem nevoie de suport, suportul specialiștilor, suportul statului, suportul instituțiilor, pentru că nu putem să-i ajutăm singuri doar din pătrățica noastră. Este o problemă mult prea complexă ca să-i facem față singuri. Și noi avem nevoie de suport psihologic ca să putem să avem resurse, să-i fim alături cu toată înțelegerea pe care o avem, dar trebuie să știm și ce să facem, cum să recunoaștem semnele, cum să recunoaștem din timp, pentru că o problemă luată din timp are șanse mai mari de a fi rezolvată în mod eficient. Să recunoaștem care sunt semnele, fie că vorbim de copilul nostru, fie că vorbim de partenerul nostru sau cineva, oricine din familie”, a mai spus ea.

Întrebată cum putem să-i facem să înțeleagă că au o problemă, psihologul a explicat că „dacă izolăm aceste persoane producem efectul invers”.

„Atunci când îl izolăm și îl respingem pe cel care este afectat, nu facem decât să producem efectul invers decât cel pe care ni-l dorim, pentru că el oricum are tendința să se izoleze din ce în ce mai mult, să se marginalizeze singur și să se retragă în această dependență, în acest comportament care produce impulsul de necontrolat și atunci când și noi îl respingem, mai tare el se va duce către dependența sa. Are nevoie de sprijinul nostru, are nevoie de sprijinul familiei și al prietenilor și cel mai bine ar fi să recomandăm din timp, de la primele semne, să meargă la un specialist. Bine ar fi să avem și cât mai multe centre specializate și gratuite. Și nu este suficient doar să avem centre, trebuie să înțelegem și să ținem cont că, dincolo de construirea unui centru, este nevoie de investit resurse în specialiști, în formarea lor, în resurse pentru a menține pe termen lung suportul pentru familie și pentru persoanele afectate, nu doar să le internăm și să-i ajutăm să facă față medical sevrajului”, a mai afirmat Oana Mihalcea.

Potrivit sondajului, peste 70% dintre români consideră că ar fi nevoie de mai multe medicamente pentru ca cei care sunt dependenți de droguri sau de alte substanțe să se vindece.

„De cele mai multe ori, dacă facem față doar acestei perioade și persoana respectivă se întoarce în același un context de viață și nu are parte de suportul comunității și nu continuă să meargă la specialiști care să-i ofere instrumentele necesare să facă față, riscul de recidivă este mult mai mare”, a mai adăugat psihologul.

Ea a mai explicat că nu toți dependenții sunt la fel, dar că sunt semne similare.

„Cred că este foarte importantă cauza, factorul care a dus la comportamentul adictiv. De cele mai multe ori, în spate se află ori o suferință, ori un abuz, experiențe traumatice sau un factor genetic. Dacă înțelegem această problemă, am putea să mergem foarte bine și în mod eficient pe prevenție, pentru că odată ce ai identificat care sunt categoriile de risc, atunci poți să oferi suport și consiliere și să intervii și să ai un management bun. Cred că e eficient și din punct de vedere economic. Trebuie să facem diferența între cele două categorii. Una e categoria persoanelor care fac trafic de droguri sau de orice fel de substanțe interzise, alta este categoria persoanelor dependente, consumatoare. Nu trebuie pedepsite, marginalizate”, a conchis psihologul la Antena 3 CNN.

În concluzie, prevenția, educația și suportul psihologic sunt esențiale pentru a aborda eficient problema consumului de droguri în România, oferind soluții de tratament și sprijin, în locul pedepsirii stricte a celor afectați.