Mara Mareș, candidat PNL: Brașovul are nevoie de o nouă generație în Parlament, care să susțină insistent proiectele brașovenilor

Mara Mareș. Foto: Hepta

Ne pregătim de alegerile parlamentare de pe 1 decembrie și este important să ne cunoaștem candidații, așa că am avut o scurtă discuție cu candidata PNL Brașov pentru un mandat de deputat, Mara Mareș. Născută în Făgăraș, deputata PNL este și președinta Tineretului Național Liberal din 2017.

De ce este important ca brașovenii să iasă la vot pentru alegerile parlamentare? Cu ce îi ajută pe brașoveni parlamentarii?

Mara Mareș: Pentru mine Brașov e „acasă”, aici am crescut, aici sunt părinții mei și cele mai frumoase și primele mele amintiri din viață sunt de aici. Primul lucru pe care vreau să-l spun brașovenilor este că ușa mea le este mereu deschisă și mereu vor găsi un sprijin în mine. Sunt președinte TNL, deputat în Parlamentul României, am fost consilier de stat – știu pe ce butoane să apăs și pe cine să sun ca să putem impulsiona proiectele comunităților locale și știu că acest lucru este dependent și de o excelentă colaborare între autoritățile locale și parlamentari, secretari de stat. Asta face un parlamentar căruia îi pasă de comunitate, ca să vă răspund la întrebare. Sunt un parlamentar care ajută și va ajuta Brașovul în continuare.

„Parteneriatul cu primarul Brașovului, dl George Scripcaru, este esențial pentru mine pentru că doar așa putem transforma în realitate proiectele brașovenilor”

Care este principala ta prioritate pentru impulsionarea proiectelor pentru municipiul Brașov?

M.M.: Înainte de toate trebuie să spun că parteneriatul cu primarul Brașovului, dl George Scripcaru, este esențial pentru mine, avem o colaborare excelentă și ca o paranteză scurtă, mă bucur că dumnealui m-a susținut puternic pentru a fi pe lista PNL Brașov. Doar în baza acestui parteneriat putem transforma în realitate proiectele brașovenilor. Sunt foarte multe proiecte care au bătut pasul pe loc în Brașov în ultimii 4 ani, bani mulți au fost pierduți din cauza – în curând a fostului primar – și trebuie să încercăm să recuperăm această perioadă. Sunt convinsă că împreună cu dl. primar George Scripcaru nu doar că vom face asta, dar vom face ca acești 4 ani să conteze cât pentru 8.

Care crezi că sunt proiectele prioritare pentru Brașov?

M.M.: Toate proiectele Brașovului vor găsi toată susținerea în persoana mea, fie că este vorba de municipiul Brașov, de Țara Făgărașului, de Râșnov. Știu foarte bine care sunt cele 20 de soluții pentru ameliorarea traficului rutier propuse de dl Scripcaru și pe care le putem implementa lucrând împreună cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Dezvoltării, cum ar fi construcția unui tunel pe sub Tâmpa, care ar urma să conecteze Răcădău cu centrul Brașovului, de exemplu. Viziunea dlui primar Scripcaru este integrată cu celelalte localități din zona metropolitană a Brașovului. Mai enumăr aici și trenul metropolitan care va facilita accesul din zona metropolitană către Brașov, înființarea unui centru pentru tratarea adicțiilor, finalizarea construcției Sălii Polivalente sau Spitalul Regional.

Poți menționa un proiect legislativ pe care-l vei realiza cu prioritate?

M.M.: Vreau să-i stimulăm pe studenții români care merg la facultăți din străinătate să se întoarcă în țară. În ultimii ani, tendința tinerilor de a pleca la studii în străinătate s-a accentuat puternic. În fața acestui fenomen, prin care România pierde atât viitori profesioniști încă dinainte de formarea lor, cât și o parte semnificativă a populației tinere, m-am gândit la o inițiativă legislativă prin care cel puțin o parte a acestor tineri să revină în România după finalizarea studiilor. În acest context, îmi propun să finanțăm, printr-un sistem de burse oferite de statul român, studiile în străinătate ale unora dintre tinerii care oricum aleg să plece. Instrumentul de motivare folosit va fi cel de restituire a bursei: tinerii care, după efectuarea studiilor în străinătate vin și lucrează în România pentru o perioadă de 7 ani nu vor mai avea obligația de a restitui contravaloarea finanțării pe care au primit-o. Dacă tinerii vor alege să nu revină în România, vor restitui contravaloarea finanțării iar din acești bani se vor oferi noi burse, altor studenți. Și eu am studiat în străinătate, m-am întors, dar mulți nu se întorc și e important să nu-i blamăm pentru asta. Ca un liberal adevărat vă propun această soluție prin care să dorească ei să se întoarcă. Proiectul meu de lege cred că corespunde acestei nevoi.

Care a fost cel mai emoționant moment politic din 2024?

M.M.: Am fost cu mai mulți colegi din Tineretul Național Liberal în unele din localitățile afectate de inundații din Galați de la Costache Negri la Cudalbi sau Pechea și am încercat să dăm o mână de ajutor, fiecare cum am putut: fie donat de alimente, produse de bază sau efectiv să scoatem mâlul din casele oamenilor, să salvăm ce mai e de salvat. Este tulburător să vezi atâta suferință și distrugere provocată de ape, dar eu sunt sigură că împreună cu efortul nostru al tuturor, care să completeze efortul autorităților îi putem ajuta pe oamenii de acolo să depășească aceste momente dificile din viață.