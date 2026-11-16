11 primari liberali din județul Giurgiu cer organizarea de noi alegeri în PNL. Edilii spun că alternativa la Bolojan e Alin Tișe

1 minut de citit Publicat la 15:38 16 Noi 2026 Modificat la 15:38 16 Noi 2026

Ilie Bolojan este la conducerea PNL din iulie 2025. FOTO: Inquam Photos /Octav Ganea

Mai mulți primari liberali din județul Giurgiu îl contestă pe fostul premier Ilie Bolojan, care este președintele PNL din iulie 2025, cer organizarea urgentă de noi alegeri și îl propun la conducerea partidului pe Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj. Potrivit site-ului opiniagiurgiu.ro, 11 primari PNL sunt nemulțumiți că PNL este în opoziție și consideră că decizia lui Ilie Bolojan de a refuza un compromis cu PSD a adus prejudicii importante partidului.

Site-ul opiniagiurgiu.ro a contactat 11 primari liberali din județul Giurgiu. Cu toții au cerut organizarea unui congres al partidului până în primăvara anului 2027, la care să fie aleasă o nouă conducere.

Edilii îl contestă pe Ilie Bolojan, atât din cauza măsurilor de austeritate extrem de nepopulare, cât și din cauza deciziei de a nu accepta o nouă formulă de guvernare alături de PSD, după moțiunea de cenzură din primăvară.

„Un partid nu înseamnă doar liderul de la București și nici doar deciziile luate în cerc restrâns. Înseamnă organizații județene, primari, consilieri locali, aleși județeni și, înainte de toate, comunitățile care au acordat încrederea reprezentanților săi”, a spus unul dintre primari.

Primarii care au răspuns solicitării site-ului menționat sunt:

Daniel Trăistaru, primarul din Bolintin-Vale;

Adrian Gâjâilă, primarul din Mihăilești;

Alexandru Păun, primarul din Joița;

Gheorghe Manea, primarul din Găiseni;

Aurelian Simion, primarul din Vânătorii Mici;

Marin Ghidănac, primarul din Roata de Jos;

Virginia Drăgan, primarul din Mârșa;

Cătălin Preda, primarul din Ogrezeni;

Dumitru Preda, primarul din Buturugeni;

Constantin Cărăpănceanu, primarul din Ghimpați;

Marian Negru, primarul din Letca Nouă;

Acești 11 primari l-au indicat pe Alin Tișe drept o alternativă la actuala conducere a PNL. Edilii au spus că partidul are nevoie de o nouă direcție, de o nouă conducere legitimă și de o relație funcțională între centru și teritoriu, potrivit site-ului citat.

Alin Tișe și-a anunțat deja intenția de a candida pentru șefia PNL. Președintele CJ Cluj a spus că are susținerea a peste 50 de primari.