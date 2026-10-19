Primii liberali care au demisionat din funcţii, după ultimatumul lui Ilie Bolojan şi decizia PNL de a trece în Opoziţie

Primii liberali care au demisionat din funcţii, după ultimatumul lui Ilie Bolojan. Foto: Guvernul României

Au apărut primele demisii în rândul liberalilor, după ce Ilie Bolojan le-a cerut, luni, să demisioneze din toate funcțiile din administrație, ca urmare a deciziei PNL de a merge în Opoziţie. Este vorba despre secretari de stat, subsecretari, prefecți, subprefecți. De exemplu, Cristina Pocora a anunţat că pleacă din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului, iar directorul IICCMER, Daniel Șandru, a demisionat şi el.

Iar Angelica Fădor a părăsit funcţia de secretar de stat în MAI.

„PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a postat Cristina Pocora pe Facebook.

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de secretar de stat în MAI. Susțin decizia PNL de a merge în opoziție”, a transmis și Angelica Fădor.

Şi-au mai anunţat demisiile secretarul de stat în Ministerul Justiției, Ioan Turc, şi secretarul de stat Florian-Emil Dumitru, de la Ministerul Agriculturii.

Demisionează şi prefecţi

Prefectul județului Vrancea, Liviu Macovei, și-a anunțat, luni, demisia din funcție, precizând că decizia este una ''asumată și firească'', în contextul hotărârii Partidului Național Liberal (PNL) de a intra în opoziție, notează Agerpres.

"Mi-am dat demisia din funcția de prefect al județului Vrancea. Este o decizie asumată și firească, în contextul în care Partidul Național Liberal a hotărât să intre în opoziție. Am ajuns în funcțiile de subprefect și, ulterior, de prefect datorită încrederii pe care colegii mei din PNL mi-au acordat-o. Le mulțumesc pentru această încredere și pentru șansa de a reprezenta județul Vrancea", a transmis Liviu Macovei, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Macovei a precizat că își încheie mandatul după aproape un an și două luni în funcția de subprefect și aproape șase luni ca prefect, perioadă în care, susține acesta, a încercat să își exercite atribuțiile ''cu seriozitate, corectitudine și respect față de oameni''.

De asemenea, Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța, a anunţat și el că își va depune demisia odată cu trecerea PNL în Opoziţie.

Acestora li se adaugă şi prefectul liberal al județului Bistrița-Năsăud, Stelian Dolha, care va pleca şi el din funcţie.

Alin Tișe a cerut conducerii să plece

Sunt voci critice în partid care susțin că nu liberalii cu funcții în administrație ar trebui să plece, ci că ar trebui să își dea demisia cei din conducerea partidului. Președintele PNL Cluj, Alin Tișe, susține ca cei care au decis fie intrarea PNL la guvernare, fie ieșirea de la guvernare să își asume decizia și să plece.

De asemenea, sunt secretari de stat care ezită să facă un pas înapoi.

"Ajunge. Pleacă toți sau niciunul! Niciun penelist din țară nu trebuie să demisioneze din funcțiile politice. Trebuie să demisioneze cei din conducerea incompetentă, care au adus partidul în acest dezastru!

Primul care trebuie să demisioneze este Ilie Bolojan, împreună cu toți cei incompetenți din conducere, care, luați la un loc, nu au voturile unui singur primar PNL. Lăsați oamenii în pace. Nu le decideți voi soarta, viața și viitorul familiilor lor", a postat Tişe.