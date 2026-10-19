Ioana Dogioiu și-a anunțat plecarea de la Palatul Victoria înainte de instalarea Guvernului Niculescu

1 minut de citit Publicat la 16:20 19 Oct 2026 Modificat la 16:20 19 Oct 2026

Demisia Ioanei Dogioiu vine în aceeași zi în care au fost anunțate și alte plecări din administrația centrală. Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, și-a anunțat luni demisia din funcție, în contextul în care mai mulți oameni din echipa premierului Ilie Bolojan au început să plece de la Palatul Victoria, după ce PNL a decis să treacă în opoziție și să își retragă oamenii susținuți politic din structurile guvernamentale.

„A fost o onoare. Mulțumesc, domnule prim-ministru Ilie Bolojan!”, a scris Ioana Dogioiu pe Facebook.

Ultima sa apariție oficială în calitate de purtător de cuvânt al Executivului a avut loc la briefingul de presă de după ședința de Guvern de vineri.

Demisia Ioanei Dogioiu vine în aceeași zi în care au fost anunțate și alte plecări din administrația centrală, după ce Ilie Bolojan le-a cerut luni liberalilor să renunțe la funcțiile ocupate în structurile guvernamentale, ca urmare a deciziei partidului de a intra în opoziție.

Cristina Pocora a anunțat că și-a depus demisia din funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului.

„PNL a decis să meargă în opoziție. Mi-am depus demisia din funcția de Consilier de Stat în Cancelaria Prim-Ministrului Ilie Bolojan. Este firesc să îmi asum decizia partidului din care fac parte și prin propriile fapte”, a transmis Cristina Pocora pe Facebook.

De asemenea, Angelica Fădor a părăsit funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, iar Daniel Șandru, directorul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER), a demisionat din funcție.

PNL își retrage oamenii din Guvern

PNL a decis să susțină în Parlament învestirea Guvernului condus de Luca Niculescu, dar să treacă în opoziție. În acest context, conducerea liberală le-a cerut demnitarilor susținuți de partid să renunțe la funcțiile ocupate în administrația centrală, inclusiv celor de secretari de stat, subsecretari de stat, prefecți și subprefecți.

Ilie Bolojan anunțase încă de sâmbătă retragerea oamenilor susținuți de PNL din funcțiile guvernamentale.

„Ca efect al deciziei de a intra în opoziție, demnitarii susținuți de PNL își vor depune demisiile în primele zile ale săptămânii următoare și nu vor mai ocupa posturile care sunt deținute astăzi cu sprijinul Partidului Național Liberal”, a declarat Ilie Bolojan.

Demisiile de la Palatul Victoria au loc în timp ce în Parlament se desfășoară audierile miniștrilor propuși pentru Cabinetul Luca Niculescu, înaintea votului de învestitură.