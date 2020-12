Acuzații de nepotism în AUR. Ce explicație are George Simion

”Legislația electorală din România este foarte tâmpită, tocmai de asta a trebuit să intrăm în Parlament, să o schimbăm. Ca un partid neparlamentar să aiba măcar câțiva reprezentanți în secțiile de votare, a trebuit să depunem liste complete – numărul total de parlamentari din respectivul județ, plus doi supleanți pentru fiecare cameră.

Așa că a trebuit în două săptămâni, de când am terminat semnăturile, să facem dosarele de candidatură și să rugăm pe absolut fiecare cunoscut, fiecare prieten, să accepte să își facă un dosar de candidatură, să avem acele liste complete și să avem și noi oameni în secții, să ne păzim cât de cat voturile, am pus pe oricine am găsit", a sustinut liderul AUR, la Realitatea PLUS.

Așa s-a ajuns ca membrii AUR să pună pe listele parlamentare soțiile, mamele, frații sau alte rude. În total, 27 de cupluri de rude de gradul întâi au candidat la alegerile parlamentare pentru un loc în Parlamentul României.

Biroul Electoral Central a anunțat miercuri seară rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, în urma cărora au intrat în Parlament doar cinci partide: PSD, PNL, USR PLUS, AUR și UDMR.

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Camera Deputaților:

PSD: 28,9%

PNL: 25,19%

USRPLUS: 15,37%

AUR: 9,8%

UDMR: 5,74%

PMP: 4,82%

Pro România: 4,09%

PER: 1,12%

PPUSL: 1,1%

România Mare: 0,55%

Rezultatele finale ale alegerilor pentru Senat:

PSD: 29,32%

PNL: 25,58%

USRPLUS: 15,86%

AUR: 9,17%

UDMR: 5,89%

PMP: 4,93%

Pro România: 4,13%

PER: 1,33%

PPUSL: 1,19%

România Mare: 0,65%

Prezența finală la alegeri a fost de 33,24%.