Adrian Năstase îl face praf pe Nicușor Dan: "Au ieșit la lumină toate mizeriile ipocriziei sale"

"Conform deciziilor lui Ionut Matei si ale lui Băsescu, nu voi putea vota nici anul acesta. Asta nu inseamnă că imi este indiferent ce se intâmplă la aceste alegeri. Ca de obicei, vă indemn să mergeti la vot. Indiferent de vârstă. Dar tocmai pentru că imi pasă, sper că nu veti lăsa capitala tării pe mâinile lui Nicusor Dan.

Dacă nu ar fi candidat, probabil că imaginea lui ar fi rămas una de legendă, sugerând o persoană capabilă să rezolve toate problemele – atat de dificile – ale Bucurestiului. In momentul in care a decis să candideze, au iesit la lumină toate mizeriile ipocriziei sale. De aceea, nici PNL nu prea il mai sustine. El rămâne „sedus si abandonat”.

Va lua Traian Băsescu din voturile lui? Putine. Probabil că va lua voturile unor „fideli” care altfel nu ar fi iesit la vot. De ce candidează, stiind că nu va câstiga primăria generală? Din trei motive: 1. din razbunare, impotriva PNL si USR care nu l-au acceptat in aliantă; 2. pentru a tine la reanimare PMP, până la alegerile parlamentare; 3. pentru a obtine un număr de consilieri generali (si locali) cu care să participe la diferite jocuri economice in Capitală. In rest, celor care vor să-l voteze, le amintesc că cei care nu tin minte trecutul, riscă să-l repete!

De aceea, dacă iti pasă pe mâinile cui iti lasi orasul, respectând indemnul de la Digi24, voteaz-o, pentru un nou mandat la Primăria generală a Bucurestiului, pe Gabriela Firea. In felul acesta, vei da si un vot de neincredere celui care ar fi trebuit să fie impartial ca presedinte al Romaniei si care a devenit un jalnic purtător de cuvânt al PNL in această campanie electorală.

In tară, sper să-i votati pe cei care au fost sau care pot fi cei mai buni gospodari", a scris Adrian Năstase, pe blogul său.