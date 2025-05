Becali a pierdut peste 1 milion de euro după ce și-a schimbat toți banii cash înainte de alegeri: „Mi-era frică că iese Simion”

Gigi Becali, patronul FCSB. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Mihai Pop/ GMN

Pagubă importantă suferită de Gigi Becali, din cauza lui George Simion. Finanţatorul FCSB a dezvăluit că a pierdut peste un milion de euro, după ce a schimbat toţi banii cash pe care îi avea în casă, de teamă că liderul AUR va ieşi preşedinte.

Am pierdut peste 1 milion de euro că am schimbat toți leii în euro că îmi era frică că iese el (n.r. – George Simion). Pe cuvântul meu de onoare. Toți leii i-am schimbat și am pierdut 1 milion de euro. Nu contează ce am schimbat sau nu. Gata, nu spun ce, am pierdut 1 milion de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

„Pentru că eu i-am spus: bă George ai făcut trei mari greșeli. Una, marketing cu casele, 500.000 dai afară, și dacă ai câștigat și ai făcut-o perfect până la un moment dat, bă la final domne intră prim ministru până readuce ordinea constituțională, adică cu alte cuvinte că faci referendum, păi băi oamenii vor scandaluri?”, a mai dezvăluit Gigi Becali.