Sociolog: Cel puțin doi ani, PSD trebuie să treacă în opoziție, pe fasole și varză călită. Apoi, va câștiga cu 40% următoarele alegeri

O perioadă în opoziție ar permite PSD să câștige cu 40% următoarele alegeri parlamentare, spune Marius Pieleanu. Fotoi: Hepta

PSD trebuie să aleagă intrarea în opoziție după alegerile prezidențiale câștigate, duminică, de Nicușor Dan, spune sociologul Marius Pieleanu, într-o analiză la Antena 3 CNN.

Agățarea permanentă de putere creează dependență și accentuează incapacitatea acestei formațiuni de a se reforma, a argumentat el, amintind că în ultimii ani PSD s-a aflat la putere.

"România are nevoie de PSD. Cu bune și rele, acest partid are grijă de cei mulți și necăjiți", a continuat Pieleanu.

Când moderatoarea i-a atras atenția că electoratul a perceput altfel lucrurile la ultimele alegeri, sociologul a replicat:

"Foarte bine. Înseamnă că (PSD) are o problemă. Vreți ca cel mai mare partid din opoziție să fie AUR", a avertizat el.

Sociolog: Cel puțin doi ani PSD trebuie să rămână în opoziție

"PSD trebuie să traverseze deșertul doi ani de zile, cel puțin. Trebuie să revină la fasolea cu ciolan și la varza călită. Fără foie gras, fără rață cu portocală, fără curse private, fără Champions League, fără nimic.

Întoarcerea la popor! Tot activul de partid trebuie să bată satele pentru a convingă din nou oamenii că sunt cei mai buni, să reconvingă electoratul lor care nu mai iese nici măcar să-l voteze pe Marcel Ciolacu în turul unu prezidențial (din noiembrie anul trecut, când liderul PSD s-a clasat pe locul 3, n.r.).

(Electoratul PSD) votează altceva în prezent. Vă dau scris că peste trei ani și jumătate - patru, la alegerile parlamentare (următoare), Partidul Social Democrat, fiind, de fapt, un partid social-conservator, va câștiga alegerile parlamentare cu 40%.

Este unica sa șansă. Să ieșim din ipocrizie. Partidul Social Democrat are o șansă reală de a se reseta mai repede, de a se reinventa (...) Nu mă refer la cineva. Mă refer la un mod de a gândi lucrurile. Că foie gras mânca și Adrian Năstase.

Problema e că partidul ăsta întotdeauna a știut să se reinventeze. Are capacitatea să se reinventeze. Are oamenii cu care să se reinventeze. Nu în ultimă instanță, are ideologia, care n-a dispărut. Acum, e un amestec din care lumea nu mai înțelege (nimic)", a spus Marius Pieleanu la Antena 3 CNN.

Conducerea PSD discută intrarea formațiunii în opoziție

Liderii formațiunii social-democrate se reunesc marți, pentru a decide dacă partidul va negocia intrarea la guvernare sau va intra în opoziție.

Cei mai mulți social-democrați vor ca PSD să treacă în opoziție și să sprijine, eventual, un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan, susțin surse politice citate de Antena 3 CNN.

Potrivit acestor surse, vor exista linii roșii peste care nu se va trece în susținerea unui guvern minoritar, iar aceste aspecte urmează să fie clarificate la Consiliul Politic Național de marți după-amiază.