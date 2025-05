Când vom putea circula pe autostradă de la București la Curtea de Argeș. Lucrările se apropie de final

Din luna iunie se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Curtea de Argeş. Foto: Hepta

Din luna iunie se va putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Curtea de Argeş, a anunțat Irinel Scrioşteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, secțiunea 5 Curtea de Argeş - Piteşti va fi dată în trafic în prima parte a lunii, cu trei luni mai devreme faţă de termenul contractual. Este primul lot de autostradă care va fi dat în trafic în acest an.

„A început procedura de pre-recepţie pe primul lot de autostrada pe care îl dăm în trafic anul acesta. Am fost pe şantierul Secţiunii 5 Curtea de Argeş – Piteşti a Autostrăzii Sibiu-Piteşti A1, unde antreprenorul se află pe ultima sută de metri înainte de darea în trafic a ultimilor ~15 km de autostradă aferenţi acestui tronson, in funcţie de rezultatul procedurilor de pre-recepţie respectiv Recepţie la terminarea lucrărilor. Acest tronson va fi dat in trafic in prima parte a lunii Iunie, cu 3 luni mai devreme faţă de termenul contractual”, a scris Scrioşteanu, pe Facebook.

La acest moment: echipa desemnată de CNAIR realizează procedura de pre-recepţie a lucrărilor; se finalizează ultimele marcaje rutiere pe corpul autostrăzii, în zona nodului rutier de la Curtea de Argeş; a fost finalizată semnalizarea rutieră verticală pe corpul principal al autostrăzii şi este în curs de finalizare pe zona bretelelor nodului rutier Curtea de Argeş.

De asemenea, se execută lucrări intense la sensul giratoriul de la intersecţia bretelei de descărcare cu DN73C, se aşterne asfalt pe breteaua de descărcare către DN73C, în zona pasajelor; se montează ultimele zone cu parapet de protecţie pe zona mediana, pe laterale si pe bretelele nodului rutier de la Curtea de Argeş, spune secretarul de stat.

Este vorba despre tronsonul rămas între nodul rutier de la Băiculeşti şi Autostrada Bucureşti – Piteşti A1, ce va permite circulaţia la nivel de autostradă între Bucureşti şi Curtea de Argeş pe o distanţă de aproximativ 140 km.

În decembrie 2024, constructorul italian WeBuild a dat în circulaţie o secţiune de 16 kilometri din lotul Curtea de Argeş – Piteşti (între Piteşti şi Băiculeşti) de pe Autostrada A1 Sibiu – Piteşti, cu 8 luni mai devreme faţă de termen.

Lungimea lotului este de 30,35 km.

Secţiunea 5, Curtea de Argeş-Piteşti mai cuprinde: 3 intersecţii rutiere, 12 poduri, 3 pasaje superioare, un viaduct, o zonă de parcare, un spaţiu de servicii şi două centre de coordonare şi întreţinere.