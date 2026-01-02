Poliţiştii verifică telefoanele şi conturile bancare ale Rodicăi Stănoiu, înainte de deschiderea testamentului

Poliţiştii verifică telefoanele şi conturile bancare ale Rodicăi Stănoiu. FOTO: Agerpres

În doar câteva zile va fi deschis testamentul fostei ministre a Justiţiei, Rodica Stănoiu, în timp ce ancheta poliţiştilor merge mai departe. Ei fac percheziţii informatice şi verifică dacă au fost accesate telefoanele şi conturile bancare ale acesteia, după ce Stănoiu a murit.

"În urma întocmirii dosarului penal privind decesul persoanei Stănoiu Rodica, au fost efectuate o serie de activităţi procedurale, printre care audierea unor persoane, au fost efectuate mai multe expertize, chiar şi o percheziţie la domiciliul persoanei în cauză. Se analizează probele ce au fost ridicate şi, de asemenea, se aşteaptă rezultatul analizelor toxicologice, după deshumarea cadavrului acesteia.

În funcţie de rezultatul analizelor, se vor dispune alte măsuri", a declarat Mădălina Moşoiu, şefa IPJ Ilfov, la Antena 3 CNN.

Au fost percheziţii la vila lui Stănoiu

La casa fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, au avut loc percheziţii, marţi, 23 decembrie. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Antena 3 CNN că s-au făcut verificări inclusiv în biroul fostului ministru, unde ar putea găsi informaţii importante.

De asemenea, cercetările se fac atât pentru ucidere din culpă, cât şi pentru acces ilegal la un sistem informatic. Tocmai de aceea vor fi ridicate de aici laptopuri, tablete, telefoane mobile şi orice alte suporturi de stocare, care urmează să fie analizate de procurori. Rodica Stănoiu a fost îmormântată joi, 18 decembrie, pentru a doua oară, după ce procurorii au dispus deshumarea pentru a investiga circumstanțele decesului.

Presupusul iubit a spus că va colabora cu autorităţile

În urma percheziţiilor, procurorii au ridicat probe din vila Rodicăi Stănoiu. Toate acestea urmează să fie analizate în perioada următoare. Presupusul iubit al acesteia a declarat, pentru Antena 3 CNN că, momentan, nu a fost citat de oamenii legii, însă, a subliniat că va colabora cu autorităţile. Momentan, doar bucătăreasa şi şoferul fostului ministru al Justiţiei au fost audiaţi.

"Nu, m-au citat, dar sigur că da (n.r.: va colabora cu autorităţile). În momentul în care mă vor cita, mă voi prezenta la audieri", a spus Marius Calotă, care atunci când a fost întrebat despre legătura pe care a avut-o cu Rodica Stănoiu, tânărul a spus:

"Domne, am fost ca o familie, în sensul propriu al cuvântului. Am fost o familie – doamna Rodica Stănoiu şi familia mea, asta însemnând părinţii mei, bunicii mei, toţi cei... Am fost o familie, efectiv! A fost un om foarte fericit alături de noi, un om care a trasat prin viaţă cu demnitate, a creat nişte generaţii".