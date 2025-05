Cineva a investit 2,5 milioane de dolari ca să-l umfle artificial pe George Simion pe Polymarket. Un informatician a dezvăluit schema

sursa foto: Polymarket

O investigație tulburătoare aduce în atenție un fenomen digital invizibil pentru majoritatea votanților, dar cu efecte reale asupra democrației. Pe o platformă de pariuri descentralizată, care folosește criptomonede și algoritmi, mai multe conturi false investesc milioane de dolari pentru a crea iluzia că George Simion este favorit clar în alegerile din România.

Miza? Demobilizarea adversarilor și influențarea alegătorilor nehotărâți.

Cotele care mint

Pe 6 mai, la ora 03:00 dimineața, Polymarket anunța, senin, că George Simion are 74% șanse să câștige alegerile prezidențiale. Nicușor Dan era cotat la 27%, de parcă abia ar fi apărut în peisajul politic, nu susținut de o coaliție formată din partide importante.

Diferența uriașă părea complet ruptă de realitatea sondajelor. În România, Simion nu a depășit niciodată 55% în cele mai optimiste estimări - cele mai multe îl plasează în jurul a 40%. Cu toate acestea, pe Polymarket, liderul AUR părea deja cu un pas în Cotroceni.

Dar bula s-a spart. Câteva zile mai târziu, cota lui Simion s-a prăbușit spectaculos: de la 74% la 54%, iar Nicușor Dan a urcat brusc la 47%. În mai puțin de o săptămână, toată iluzia „Simion - președinte cu șanse zdrobitoare” s-a risipit.

Ce s-a întâmplat în spate? O manipulare de piață, potrivit informaticianului Alexandru Leca, care a investigat ce se petrece în culisele platformei. Mai multe conturi anonime, fără identitate verificabilă, au pariat milioane de dolari pe George Simion, urcându-i cota până la cer.

„Pe Polymarket, cota lui Simion este ținută artificial sus de conturi suspecte. Unele promovează propagandă rusească”, spune Leca.

Ce este Polymarket și de ce contează?

Nu vorbim despre un pariu între prieteni pe scorul de la România-Olanda. Polymarket este o platformă de tip „prediction market” - un soi de bursă a viitorului, unde oamenii pariază bani reali (prin criptomonede) pe rezultate ale unor evenimente: alegeri, conflicte, sport, vreme. Cu cât mai mulți utilizatori pariază pe un scenariu, cu atât crește „cota” acelui rezultat.

În cazul de față, scenariul era: „George Simion câștigă alegerile prezidențiale”.

Leca a documentat cum un profil anonim a investit peste 2,5 milioane de dolari în pariuri pro-Simion. Tranzacțiile au loc la fiecare minut, zi și noapte, cu sume care variază de la câțiva cenți la 50.000 de dolari.

„Activitatea este clar automată, nu umană”, susține Leca, „indicând existența unui algoritm de manipulare activ.”

După ce informaticianul a publicat graficele și datele suspecte, conturile care „pompau” bani au dispărut brusc, iar cotele s-au reechilibrat. Pentru prima dată în ultimele săptămâni, cifrele au început să reflecte realitatea.

De ce este grav

Când o cotă de pe o platformă internațională îl plasează pe Simion mult în față, oamenii pot fi demoralizați și influențați, iar efectul psihologic este unul real, cu impact electoral: numărul voturilor chiar poate fi afectat.

Ce semnalează Alexandru Leca nu e o teorie conspiraționistă, ci un avertisment despre o nouă formă de influență digitală, greu de urmărit, imposibil de controlat și cu potențial devastator pentru democrație.

Într-un interviu exclusiv pentru Antena3.ro, informaticianul a povestit cum a ajuns să descopere manipularea de pe platforma de pariuri.

Reporter: Cum ați ajuns să investigați ce se întâmplă pe Polymarket? Ce v-a atras atenția?

Alexandru Leca: O să vă dau un pic de context. Sunt informatician și mulți dintre prietenii mei sunt la fel, oameni care dezvoltă platforme din zona blockchain. Într-o seară, discutam între noi și am observat că Polymarket poate oferi rezultate care nu reflectă realitatea. Tot mai mulți cunoscuți se informează de acolo, văd cotele și decid în funcție de ele dacă mai are sens să voteze. Dacă văd că un candidat n-are șanse, zic „la ce să mă mai duc?” De aici a pornit ideea: am zis să investigăm mai atent.

Reporter: Și ce ați descoperit, concret?

Alexandru Leca: Am observat niște profiluri care cumpărau masiv pe cota lui Simion, ca să o țină sus artificial. Aceste conturi nu sunt nominale - nu vezi cine pariază. Poate unii chiar cred în acel rezultat, dar cel mai probabil vorbim despre o manipulare a pieței de pariuri. La un moment dat, Simion avea o cotă de 75%, în timp ce sondajele reale din România îl dădeau la 40-55%. Clar era o diferență ieșită din tipare.

Reporter: Pentru cine nu a auzit până acum de Polymarket - ce este?

Alexandru Leca: E o platformă americană de pariuri politice, care are în spate o arhitectură de blockchain. Oricine poate paria, dar identitatea pariorului nu e vizibilă. Sistemul oferă anonimitate - ceea ce, în cazul unor spețe politice, poate atrage oameni care nu vor să-și asume public poziția, ca să nu atragă repercusiuni că au o vizibilitate prea mare. Și, evident, de asta au început unii să profite. Adică platforma folosește un sistem blockchain descentralizat. Nu poți urmări ușor banii. Totul încurajează manipularea opiniei publice.

Reporter: Asta înseamnă că nici autoritățile nu pot urmări tranzacțiile?

Alexandru Leca: Nu pot vorbi în numele serviciilor. Probabil că ei au unelte mai avansate decât noi. Dar, pentru un utilizator obișnuit, nu se poate vedea cine face tranzacția. Noi nu am făcut nimic ilegal. Informația pe care v-o spun eu este publică, oricine o poate verifica.

Reporter: Când v-ați dat seama că nu e vorba doar de simple pariuri, ci de o campanie susținută? Ce v-a convins că este vorba de algoritmi și de boți?

Alexandru Leca: Cred că imediat după turul întâi al alegerilor din 2025. Am văzut că, atunci, cota domnului Simion a sărit foarte mult și sunt câteva profiluri care cumpără tokenuri de milioane de euro. Sau zeci de milioane de euro, adică foarte mult. Mie mi se pare că e un risc foarte mare să arunci banii ăștia în alegeri prezidențiale. Mai ales că eu văd strânsă cursa între domnul Simion și domnul Nicușor Dan.

Reporter: Cât de mare este amploarea acestei acțiuni?

Alexandru Leca: Vorbim de mai multe conturi care, împreună, au investit câteva milioane de dolari. În principiu, aceste conturi au și provocat diferența respectivă pe Polymarket. La un moment dat, Simion avea 70%, iar Nicușor doar 30%. Dar după ce am început să facem publice aceste lucruri, conturile respective au încetat tranzacționarea brusc, iar cota lui Simion s-a dus în jos. Acum e mai aproape de realitate, e 50 și ceva la sută domnul Simion, versus 40 și ceva la sută pentru domnul Nicușor Dan. Și sigur va mai scădea. E posibil să ajungă la 50-50 până la alegeri.

Reporter: Într-un clip pe care l-ați postat pe TikTok ați povestit cum unul dintre conturi publica și conținut pro Rusia. Ce ați observat?

Alexandru Leca: Persoana din spatele acelui cont m-a abordat personal și m-a amenințat voalat: „ce-ți pasă ție ce fac eu cu banii mei?”. Evident, n-ar face o plângere la poliție, pentru că și-ar devoala identitatea. M-am uitat pe acel profil și am văzut o mulțime de postări cu armament rusesc, atacuri asupra Ucrainei, bombe Sarmat-2, cu toate nebuniile astea pe care le dezvoltă rușii. Dacă autoritățile s-ar uita, probabil ar găsi acele materiale încă stocate pe servere, chiar dacă au fost șterse de pe TikTok.

Reporter: În opinia dumneavoastră, care este miza reală a acestei manipulări?

Alexandru Leca: Nu pot da un răspuns sigur, pentru că nu sunt politician. Dar cred că este important ca publicul să aibă acces la aceste informații. Trăim într-o democrație și oamenii trebuie să înțeleagă cum funcționează astfel de manipulări.

Reporter: Ce ar trebui să înțeleagă cei care cred că „e doar internet, nu contează”?

Alexandru Leca: Că manipularea digitală ajunge peste tot. Chiar și în sate izolate, unde există un releu și un telefon mobil. Iar dacă nu te informezi corect, poți lua decizii greșite, fie că e vorba de vot, fie de alte aspecte din viață.

Reporter: Cine ar trebui să se ocupe de stoparea unor astfel de manipulări?

Alexandru Leca: N-aș ști exact, nu sunt în măsură să spun cum ar trebui să acționeze statul. Dar e clar că trebuie reglementări de securitate digitală care să limiteze astfel de manipulări masive în mediul online.

Reporter: Credeți că manipularea asta masivă în mediul online chiar poate influența cu adevărat participarea sau decizia de vot?

Alexandru Leca: Sunt absolut sigur de asta. Oamenii se informează, în general, din ce văd pe internet, din ce le arată prietenii, ce se share-uiește. Cu cât ești mai implicat ca actor politic în mediul online, cu atât ai mai multe șanse să atragi niște procente.

Ce spune sociologul Vladimir Ionaș despre fenomenul Polymarket și iluzia victoriei lui George Simion

Antena3.ro a vorbit cu sociologul Vladimir Ionaș despre efectele acestor strategii digitale asupra comportamentului alegătorilor și despre cât de vulnerabil este electoratul român în fața unor asemenea tactici subtile, dar periculoase.

„Exact acesta este obiectivul: să transmită ideea că această competiție este închisă și, astfel, să creeze o demobilizare în rândul electoratului care l-ar vota pe Nicușor Dan și să convingă aceste persoane să rămână acasă. Până la urmă, toate platformele acestea care fac analiză pe baza pariurilor nu sunt neapărat cele mai relevante atunci când vine vorba despre alegeri. Pentru că, evident, pe lângă acest fenomen al pariurilor multiple pe un candidat, tocmai pentru a crea o anumită percepție, în societate, în rândul celor care folosesc astfel de case de pariuri, există anumite percepții care sunt bazate fie pe sondajele de opinie care apar în spațiul public, fie pe percepția care se creează pe rețelele sociale referitor la șansele unui candidat sau altuia”, declară sociologul.

Cazul platformei Polymarket, unde cota lui George Simion a fost ridicată artificial la peste 70% prin conturi anonime care au investit milioane de dolari, ridică semne serioase de întrebare. Nu este prima dată când astfel de platforme creează o realitate paralelă în spațiul digital.

„Să nu uităm: înainte de turul unu al alegerilor din noiembrie, cele anulate, conform celei mai mari astfel de case care analizează pariurile și face predicții pe baza lor, Simion avea 63%, dacă nu mă înșel - dacă îmi aduc bine aminte, 63% șanse să câștige turul întâi. Deci, e pe bază de percepție și de nivel de așteptare al celor care joacă la pariuri”, explică Vladimir Ionaș

Chiar dacă scopul este clar, manipularea opiniei publice și demobilizarea taberei adverse, Ionaș subliniază că, în realitate, efectul acestor tactici este limitat de lipsa de încredere generalizată în informația online.

„Ăsta este obiectivul. Mă îndoiesc că, în momentul de față, poate genera un astfel de efect, pentru că oamenii nu au încredere. Nivelul de încredere al oamenilor în tot ceea ce ține de predicții și de cifre aruncate în mass-media și pe rețelele sociale este extrem de scăzut. Și atunci... efectul nu va fi acesta. Dar cu siguranță, obiectivul celor care au investit bani în pariuri tocmai pentru a schimba cotele este acesta”, mai spune acesta.

Cine este cel mai vulnerabil în fața acestui tip de manipulare? Tinerii din mediul urban, spune sociologul, dar chiar și aceștia pot fi mai sceptici decât credem.

„Tinerii din mediu urban. Acolo este obiectivul, pentru că ei sunt și cei care utilizează cel mai des astfel de case de pariuri. Și atunci, e posibil ca o parte să se uite și să urmărească care sunt evoluțiile și să considere că aceste date reprezintă realitatea. Dar cei mai mulți dintre ei - cei care folosesc casele de pariuri - știu foarte bine cum funcționează acest sistem și atunci e posibil ca până și ei să-și pună foarte multe întrebări și să ridice un mare semn de întrebare”, a adăugat Vladimir Ionaș.

Totuși, întrebarea rămâne: cine sunt acești pariori fantomă? De ce promovează, în paralel, conținut pro-rus și filmulețe cu atacuri armate în Ucraina? Și, mai ales, ce legătură au cu campania electorală din România?

Până vom avea răspunsuri, rămânem cu o lecție dureroasă, dar necesară: internetul minte, iar dacă îl lași, îți fură și votul.