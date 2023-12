Alina Gorghiu, ministrul Justiţiei, mesaj de Ziua Constituţiei: "Educația juridică pentru tineri nu este un moft, este o necesitate"

Educația juridică pentru tineri nu este un moft, este o necesitate, transmite ministrul PNL al Justiției, Alina Gorghiu, astăzi, de Ziua Constituţiei.

Sursa foto: Facebook | Alina Gorghiu

"Am întrebat peste 100 de liceeni ce înseamnă Constituția pentru ei când am fost, aseară, la Colegiul Tehnic din Pitești. Am vorbit cu ei despre legea noastră fundamentală și le-am oferit câte un exemplar din Constituția noastră. Deși dreptul la fericire încă nu este prevăzut în Constituție, este un articol despre dreptul la învățatură și ei trebuie să știe despre asta pentru că îi privește în mod direct”, arată Alina Gorghiu..

Ea apreciază că vineri este ziua Constituției și "este normal să vorbim în această perioadă mai mult despre drepturile și libertățile cetățenilor".

"Facem tot ce putem pentru a promova educația juridică pentru tineri. Nu este un moft, este o necesitate. M-am bucurat să aflu că liceul lor a derulat deja activități incluse în programul de educație juridică "Fii avocat în școala ta!". Una dintre eleve mi-a spus că vrea să devină procuror și am încurajat-o să își urmeze acest", încheie Gorghiu.