David Saranga recită românilor o poezie despre fericire, de Ziua Culturii Naționale: "Deasupra inimii ți se așază pasărea fericirii"

Ambasadorul Israelului a ales să recite poezia lui Zaharia Stancu - Fericirea. "La mulţi ani, dragi români, de Ziua Culturii Naționale", a scris acesta, pe Facebook

“Fericirea e o pasăre.

Dar nu o pasăre ca oricare alta

Ci o pasăre plăsmuita din pulbere de aur.

Pasărea aceasta

Vine de undeva, de departe,

Vine și ți se așază pe umăr,

Pe umărul stâng.

Deasupra inimii

Ți se așază pasărea fericirii.

N-o vezi,

O simți numai.

Iar dacă vrei s-o prinzi

Nu poți s-o prinzi

Nici cu mâna,

Nici cu lanțul,

Cu niciun fel de capcană

Nu poți s-o prinzi…”

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal