Anunț îngrijorător despre ziua alegerilor prezidențiale. Ce se întâmplă în ziua votului

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Șeful Autorității Electorale Permanente (AEP), Constantin Buică, spune că se așteaptă și de această dată la cozi la secțiile de votare din străinătate.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Se anunţă o prezenţă ridicată la votare (...) Inclusiv unul dintre partide, care susţine un candidat, a spus astăzi că vor fi în jur de 350.000-800.000 de alegători în străinătate şi nu ştim dacă mare parte a alegătorilor va fi vineri sau sâmbătă, dar eu cred că va fi duminică”, a susținut el.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. „Nu sunt mulţumit de votul prin corespondenţă. Am spus de foarte multe ori - votul prin corespondenţă credeam că are succes, dar a fost un eşec indiferent de cât de mult am informat noi cetăţenii, indiferent de câte deplasări am făcut acolo în străinătate în a informa cetăţenii. 41.000 de cereri nu sunt mulţumitoare”, a mai declarat Constantin Buică.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Românii din străinătate vor putea vota pentru prima dată pe parcursul a trei zile.

La alagerile prezidenţiale din 2019 au fost validate 14 candidaturi. Biroul Electoral Central a stabilit, prin tragere la sorţi, ordinea acestora pe buletinele de vot.

1. Klaus Werner Iohannis, susţinut de PNL, actualul preşedinte

2. Theodor Paleologu, susţinut de PMP

3. Ilie-Dan Barna, susţinut de Alianţa 2020 USR PLUS

4. Hunor Kelemen, susţinut de UDMR

5. Vasilica-Viorica Dăncilă, susţinută de PSD

6. Cătălin Sorin Ivan, susţinut de Partidul Alternativa pentru Demnitate Naţională

7. Ninel Peia, susţinut de Partidul Neamul Românesc

8. Sebastian-Constantin Popescu, susţinut de Partidul Noua Românie

9. John Ion Banu, susţinut de Partidul Naţiunea Română

10. Mircea Diaconu, candidat susţinut de Alianţa electorală ”UN OM”, formată din ALDE şi Pro România

11. Bogdan-Dragoş-Aureliu Marian-Stanoevici, candidat independent

12. Ramona Ioana Bruynseels, susţinută de Partidul Puterii Umaniste (Social-Liberal)

13. Viorel Cataramă, susţinut de Dreapta Liberală

14. Alexandru Cumpănaşu, candidat independent.