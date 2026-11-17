Bolojan a catalogat comisia de anchetă drept o continuare a „hărțuielii” începute în lunile anterioare și a acuzat PSD și AUR de colaborare. FOTO: Inquam Photos /Octav Ganea

Fostul premier Ilie Bolojan acuză PSD și AUR de „hărțuială politică” și de un „festival de minciuni”, după ce parlamentari din cele două partide au semnat pentru înființarea unei comisii de anchetă privind folosirea mașinii SPP la nunta fiicei sale. Bolojan a declarat marți la Digi24 că nu a încălcat nicio prevedere legală și că va trata demersul parlamentar în consecință.

„În aceste zile am avut o hărțuială și un festival de minciuni, care sunt efectul unui botez nereușit de la Timișoara, de acum ceva timp. Atunci trebuiau găsite orice fel de chestiuni care să fie legate și de Bolojan.

Copiii mei au avut o nuntă decentă. Eu personal am respectat toate prevederile legale și nu s-a făcut nicio ilegalitate în modul în care a fost folosită mașina SPP, o prevedere legală care obligă premierii care au fost în funcție să aibă o pază. Dacă refuză, trebuie să dea declarații în scris și în fiecare zi, dacă refuză, că mai sunt și astfel de situații.

Este o chestiune pe propria răspundere pe care o fac, în așa fel încât ți se asigură paza 24 de ore din 24, indiferent unde te deplasezi, în ce scop te deplasezi, indiferent cu cine ești în mașină ș.a.m.d. Iar în ceea ce privește partea de comisie care a fost înființată în Parlament, este tot o continuare a unei hărțuieli politice generate de PSD și AUR.

Dacă vă aduceți bine aminte, au mai făcut o comisie de anchetă, tot un fiasco, legată de întâlnirea cu doamna Tănăsescu în clădirea Senatului, în biroul președintelui. Din nou, nu s-a dovedit nimic. În urma acestei întâlniri, Ministerul Dezvoltării, care are în administrare o parte din clădirea din Parlament unde ar urma să fie sediul Ministerului Dezvoltării, a pus la dispoziția CCR un număr de birouri pentru personalul pe care îl are”.

Ce spune Bolojan despre înființarea unei comisii de anchetă

Bolojan a catalogat comisia de anchetă drept o continuare a „hărțuielii” începute în lunile anterioare și a acuzat PSD și AUR de colaborare.

„Continuă această hărțuială pe care au început-o în lunile anterioare. Arată încă o dată colaborarea pe față sau prin dos dintre PSD, AUR și ceilalți.

Aceste comisii nu au un scop serios, doar un scop de imagine și de șicanare. Le voi trata în consecință”.

Întrebat dacă a fost în permanență cu mașina SPP, Bolojan a spus:

„Mașina, atunci când nu este cu mine sau mă deplasez pe cont propriu, trebuie să îmi asum răspunderea asupra securității mele. O parte a fost cu mine, o parte nu a fost. Sunt anumite zile în care am dat declarație și am rămas pe cont propriu”.