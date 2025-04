Bolojan, la Summitul Inițiativa celor 3 Mări: „Unul dintre cele mai importante proiecte pentru România e Via Carpathia”

Ilie Bolojan a anunțat, marți, că lucrările pe drumul expres din Via Carpathia, care traversează România, ar putea începe chiar din această toamnă. Președintele interimar a participat la Summitul Inițiativei celor Trei Mări, la Varșovia, prilej cu care a precizat că unul dintre cele mai importante proiecte pentru țara noastră pentru a crește conectivitatea României cu Europa de Vest este acest drum expres, care începe în Oradea și se termină la Constanța.

Președintele interimar a declarat că în cei zece ani de când există Inițiativa celor Trei Mări, decalajele dintre țările care au făcut parte din fostul bloc comunist și cele Occidentale s-au redus

„Subiectul Summitului din această zi a fost cel de conectivitate, și, din acest punct de vedere, o direcție importantă în acești zece ani a fost creșterea conectivității pe direcția Nord-Sud, atât din punct de vedere energetic, cât și pe calea ferată și rutier. Din acest punct de vedere, unul dintre cele mai importante proiecte pentru țara noastră este Via Carpathia, o rețea de autostrăzi și de drumuri expres care leagă Nordul Europei, de la Marea Baltică, până în Sud, prin România la Marea Neagră și, de asemenea, prin zona Balcanilor până la Marea Adriatică”, a spus Ilie Bolojan.

Stadiul Via Carpathia în România

Președintele interimar a anunțat stadiul în care se află drumul expres care face parte din Via Carpathia pe teritoriul țării noastre și s-a arătat optimist că lucrările vor începe din această toamnă.

Drumul expres ar urma să intre în România pe relația Debrețin-Oradea, coboară spre Sud, pe relația Arad-Timișoara, și apoi înspre zona Constanța, spre Bulgaria, Calafat, și spre Serbia, spre Belgrad și apoi spre Peninsula Balcanică.

„Și din discuțiile pe care le-am avut chiar ieri cu compania națională de drumuri și autostrăzi, sunt în situația în care, până la finalul acestei luni, vor definitiva o parte din licitațiile care sunt în momentul de față în curs pe cele trei tronsoane ale drumului expres Arad-Oradea, în așa fel încât în luna mai cel puțin primul tronson de la Oradea la Salonta să poate fi semnat.

De asemenea, celelalte două tronsoane sunt în diferite faze de achiziții. Unul este în contestație, cel din spre Arad, iar cel din mijloc este în momentul de față în faza de analiză.

Tot în faza de licitație este și tronsonul de la Timișoara înspre Stamora-Moravița de drum expres, în așa fel încât și conexiunea pe relația Balcani să fie realizată. Și, dacă totul va fi bine, am putea fi în situația în care în vara acestui an, înspre toamnă, aceste tronsoane de drum expres din cadrul Via Carpathia de pe teritoriul României să ajungă în faza de execuție.

Pe tronsonul drumul expres Arad-Oradea este deja proiectare și execuție, urmează să fie semnat contractul, deci ar putea începe lucrările, iar pe celălalt tronson, de la Timișoara spre Stamora-Moravița, ar urma perioada de proiectare și apoi, după câteva luni de zile, foarte probabil anul viitor ar putea să înceapă execuția”, a spus Ilie Bolojan.

Investiții în Portul Constanța

Președintele interimar a anunțat și că este nevoie de investiții în Portul Constanța

„De asemenea, o conexiune importantă care este restantă este conectarea Portului Constanța atât rutier, cât și feroviar pe direcția Nord-Vest, pentru conectarea pe direcția Europei Centrale, dar și pe direcția de Nord, în așa fel încât potențialul mare al acestui port pentru a deveni un hub european pe direcția de transport transcaucaziană să se consolideze în anii următori.

Așa cum s-a văzut în acești ani, intrarea României în Schengen, dar și, din păcate, războiul din Ucraina au crescut foarte mult traficul prin Portul Constanța, ceea ce a însemnat un puternic impuls pentru logistică și pentru dezvoltare în zona de Sud-Est a României”, a spus Ilie Bolojan.

Tot marți, preşedintele interimar a participat la Varşovia la segmentul dedicat şefilor de stat şi de guvern din cadrul Forumului de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări, prilej cu care a declarat că traversăm o perioadă complicată, în care noile realităţi afectează ţările noastre, iar peisajul economic se reconfigurează.