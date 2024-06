Ciolacu, atac dur la Ciucă, din cauza datei alegerilor prezidențiale: „Onoarea nu e doar pe panouri”

Ciolacu acuză PNL că „vrea să schimbe regulile jocului” | Sursă foto: Inquam Photos - Octav Ganea

PSD și PNL continuă să se certe pentru data la care vor fi stabilite alegerile prezidențiale. În acest context, Marcel Ciolacu a acuzat, joi, PNL că „vrea să schimbe regulile jocului” și lansează un atac dur la adresa lui Nicolae Ciucă, spunând că „onoarea nu este doar pe panouri”.

„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru.

Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL. Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, dl. Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară, deși nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este doar pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției” a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă PSD va trimite un membru al partidului pentru funcția de comisar european. Ciolacu a spus că nu s-a discutat încă acest lucru.

„Discuțiile sunt începute de vreo șase luni. am început cu colegul meu, Victor Negrescu, cu care sunt împreună și aici (n.r. - la Bruxelles) și le vom continua și astăzi. (...) În urma unei decizii a CCR, președintele reprezintă România la Consiliul European și prim-ministrul desemnează viitorul coisar”, a spus Ciolacu.

Liderii UE se reunesc, joi, la Bruxelles, pentru a lua o serie de decizii importante cu privire la viitorul Uniunii Europene. La întâlnire, șefii de state și de guverne trebuie să decidă numele persoanelor care vor ocupa funcțiile de președinte al Comisiei Europene, al Consiliului European și înaltul reprezentant pentru politică externă. La discuții participă și președintele României, Klaus Iohannis, iar la Bruxelles va fi prezent și premierul Marcel Ciolacu, care merge la reuniunea Socialiștilor.