Ciolacu, mesaj dur pentru parlamentarii care demisionează din PSD înainte de alegerile parlamentare 2020: „Este o onoare, nu o meserie”

„Această onoarea de a fi în Parlamentul României nu este o meserie de care să trebuie să te legi. Am un exemplu - Andi Cristea a candidat pentru un nou mandat de europarlamentar şi a fost primul sub linie. Nu am auzit de la Andi Cristea spunând că se leapădă de PSD şi cât de nefericit e. Viaţa îţi oferă în fiecare şi noi oportunităţi şi azi e pe locul doi pe listele PSD de la Buzău”, le-a transmis Marcel Ciolacu.

Reacţia liderului PSD a venit după ce parlamentari social-democrați cu notorietate, precum Şerban Nicolae sau Liviu Pleşoianu, și-au anunțat demisiile din partid pentru că nu se regăsesc pe listele pentru alegerile parlamentare care au fost stabilite pentru date de 6 decembrie.

Liviu Pop și-a întrebat prietenii, prin intermediul unei postari pe Facebook, ce ar trebui să facă în continuare după ce a fost scos de pe lista PSD pentru alegerile parlamentare. Și Marian Oprişan a cedat presiunii şi nu mai candidează la parlamentare.

"Desi am fost votat pentru prima pozitie la Senat de CEX PSD Maramures, am fost inlaturat de pe lista. Ce decizie credeti ca ar trebui sa iau: Sa raman in PSD? Sa imi dau demisia din PSD? Sa candidez din partea altui partid? Altceva? Va multumesc pentru eventualul raspuns. Respect!", a scris Liviu Pop.

Marcel Ciolacu: "Mă bucur că a luat această decizie"

De asemenea, fostul ministru al educației Ecaterina Andronescu lipseşte de pe lista PSD Bucureşti pentru prima dată după 24 de ani.