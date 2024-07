Ciolacu probează ceasul lui Grindeanu. Ministrul face aluzii la Rareș Bogdan: E mai ieftin ca batistuța unora

Ciolacu probează ceasul scump al lui Grindeanu.FOTO: Captură video PSD

Marcel Ciolacu a probat ceasul lui Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor l-a ironizat pe Rareș Bogdan pe tema ceasului său despre care s-a spus că ar costa zeci de mii de euro. "Este mai ieftin decât batistuțele unora", a declarat Grindeanu. În timpul declarațiilor, Ciolacu i-a cerut ministrului ceasul și l-a pus la mână.

Sorin Grindeanu, acuzat recent că şi-a ascuns ceasul înaintea unor declaraţii de presă, a făcut aluzii la Rareş Bogdan şi a afirmat că ceasul este "mai ieftin decât batistuţa unora".

"Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piaţă. Pe loc", a mai declarat Sorin Grindeanu, referindu-se la Rolex-ul de 30.000 de euro pe care Rareş Bogdan l-a purtat la piaţă, în noiembrie anul trecut.

Astfel, Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, despre acuzaţiile potrivit cărora şi-a ascuns ceasul scump înaintea unor declaraţii de presă.

"Am văzut și eu, nu vă ascund, e același. Vă rog să verificați, am același an, vă rog să verificați în arhive e același ceas pe care îl am de ani buni, care a avut o problemă la încheietoare, la telescopul de aici, s-a rezolvat o mică problemă, de aia l-am dat jos.

Dacă era un ceas scump, l-aș fi avut în declarația de avere.

Am același ceas la mână. Am văzut această preocupare și această știre care a fost împinsă în aceste zile, eu cred că e mai ieftină decât batistuța unora care au împins această știre. Eu am un singur ceas, ăsta. Sunt în stare să fac schimb cu ceasul unuia care merge la piaţă. Facem schimb, pe loc şi care a mers la piaţă – ştiţi la cine mă refer. Eu sunt de acord să facem schimb", a declarat Sorin Grindeanu, care a verificat, alături de Marcel Ciolacu, lucrările pe Tronsonul 1 şi Tronsonul 4 al Drumului Expres Craiova-Piteşti.

După aceste declarații, Ciolacu i-a cerut în glumă ceasul, în glumă, ca să îl probeze, iar apoi i l-a dat înapoi.

În noiembrie 2023, europarlamentarul PNL Rareş Bogdan a mers cu ceasul Rolex la piaţă, ulterior el explicând că este un om asumat, de aceea îşi permite să poarte şi ceasuri de care vrea şi costume şi nu se duce în salopetă.